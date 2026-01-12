Ook Belg uit de Eredivisie en speler van Olivier Renard's ex-club worden genoemd bij Anderlecht

Anderlecht is actief op zoek naar een nieuwe tweede doelman. Nu het vertrek van Mads Kikkenborg richting Molde zo goed als rond is, moet paars-wit eerst een vervanger strikken vooraleer het groen licht geeft.

Kikkenborg kwam nooit echt in beeld als volwaardige concurrent voor Colin Coosemans. Ondanks zijn lengte en reflexen was hij voetballend te beperkt en bleef zijn rol beperkt tot vijf optredens bij de A-ploeg.

De hamvraag in het Lotto Park: welk profiel zoekt Anderlecht? Een keeper die zich neerlegt bij een rol op de bank, of iemand die Coosemans effectief onder druk kan zetten.

Veel geld wil Anderlecht niet uitgeven aan een nieuwe doelman

In die zoektocht circuleert ook de naam van Jari De Busser. De Belg is momenteel vaste nummer één bij Go Ahead Eagles en presteert sterk in de Eredivisie, wat hem op de radar van paars-wit bracht.

Een deal ligt echter allesbehalve voor de hand. De Busser ligt nog vast tot 2027, heeft een marktwaarde van om en bij de 3 miljoen euro en is onbetwist titularis in Nederland.

Naast De Busser kijkt Anderlecht ook in eigen land en overzee. Enkele keepers uit de Jupiler Pro League worden afgetoetst, terwijl ook Jonathan Sirois van CF Montréal - de ex-club van Olivier Renard - wordt genoemd. Met een beperkt budget blijft het zoeken naar de juiste opportuniteit.