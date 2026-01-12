Engelse, Italiaanse en Duitse interesse: OH Leuven hakt knoop door

Waar gaat Roggerio Nyakossi de komende maanden spelen? De knoop lijkt alvast te zijn doorgehakt. En dat ondanks heel wat interesse van teams uit Engeland, al lijken die dus naast de speler te grijpen.

Portsmouth toonde afgelopen zomer als eerste interesse in Roggerio Nyakossi en zou toen een bod van bijna twee miljoen euro hebben uitgebracht. OH Leuven ging toen niet in op de zaak en blijft voorlopig halsstarrig.

Veel interesse in Roggerio Nyakossi van OH Leuven

West Ham United, Southampton, Duitse en Italiaanse teams hebben Nyakossi de voorbije weken op de radar gezet en hier en daar zijn er teams die nadrukkelijk aankloppen bij de Leuvenaars om hem over te nemen.

In de Jupiler Pro League kwam hij dit seizoen tot elf wedstrijden en twee doelpunten. Zijn contract bij OH Leuven loopt op dit moment tot juni 2027, terwijl zijn marktwaarde volgens Transfermarkt rond de 800.000 euro ligt.

OH Leuven wil Roggerio Nyakossi niet laten gaan

Nyakossi heeft de Zwitserse en Togolese nationaliteit en verzamelde al acht caps bij de Zwitserse U21‑ploeg. De Leuvenaars willen hem niet onder de marktprijs gaan verkopen en zijn dat ook niet meteen van plan.



Volgens Sky Sports zou OH Leuven hebben aangegeven dat Nyakossi deze winter alvast niet mag vertrekken en de speler zelf zou daar ook oren naar hebben. Wordt het komende zomer cashen of eventueel het contract verlengen? Dat zal nog moeten blijken.