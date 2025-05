Opvallend gerucht duikt op over Kevin De Bruyne in Italië: heeft hij zijn nieuwe club gekozen?

Kevin De Bruyne geniet heel wat interesse uit Italië. Naar verluidt zou de aanvallende middenvelder al een huis gevonden hebben in Napels.

Kevin De Bruyne moet snel een grote beslissing over zijn toekomst gaan nemen. Waar speelt de Rode Duivel volgend seizoen? Het meest logische antwoord zou op dit moment Italië zijn.

Napoli is de club die het meest concreet is over het overnemen van zijn diensten. Het contract van KDB wordt niet verlengd bij Manchester City en dus kan hij transfervrij tekenen.

Over het loon valt ook nog wat te zeggen. KDB krijgt nu een brutoloon van 25 miljoen euro bij City, maar dat kunnen Italiaanse clubs hem niet bieden. Zelf weet hij dat ook wel en dus zal hij moeten inleveren.

Momenteel is Napoli het meest concreet, al toont ook Juventus interesse in de Rode Duivel. MLS-club Chicago Fire wil hem ook, maar De Bruyne zelf verkiest momenteel een nieuwe uitdaging in Europa volgens Het Laatste Nieuws.

In Italië gaat momenteel het gerucht rond dat de middenvelder al een huis heeft gevonden in Napels. Moest dit waar zijn, zou het toch al een serieus teken zijn.