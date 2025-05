Toby Alderweireld verklapt toekomstplannen en komt met héél groot nieuws voor Antwerp-fans

Toby Alderweireld hangt na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. De kapitein van Antwerp verklapte nu ook zijn toekomstplannen, en die zullen de Antwerp-fans heel graag horen.

Toby Alderweireld heeft afgelopen weekend zijn gedroomde afscheid gekregen op de Bosuil. De Antwerp-speler werd na de wedstrijd in de bloemetjes gezet, ondanks de 0-4 nederlaag tegen Union SG.

Zelf gaf de centrale verdediger aan er "helemaal ondersteboven van te zijn". De kans is echter groot dat hij nog eens in actie komt op de Bosuil, voor de barragematch tegen Charleroi die beslist over het laatste Europese ticket.

In ieder geval, Alderweireld stopt na dit seizoen met voetballen. Hij was woensdagavond te gast bij De Afspraak op VRT Canvas, waar hij verklapte wat zijn zomerplannen waren.

"Er ligt best wat op de planning. Mijn zomer zit eigenlijk al bijna helemaal vol met vakanties en momenten waarop ik tijd wil maken voor mensen die ik de voorbije twintig jaar misschien wat uit het oog verloren ben. En dan zien we wel verder", zei hij.

Maar daar houdt het niet op. Alderweireld deed nog toekomstplannen uit de doeken die Antwerp-supporters héél graag zullen horen. "Ooit ga ik opnieuw bij Antwerp werken. Of dat nu volgende maand, volgend jaar of binnen 10 jaar is."

"En zo de club helpen. Dat klinkt misschien heel nostalgisch, maar die club heeft me gepakt. Mijn hart ligt daar. Als ik gelukkig wil zijn, dan moet ik opnieuw naar Antwerp", besluit hij.