Jonge verdediger van Westerlo krijgt heuglijk nieuws te horen en mag zich binnenkort bewijzen op het hoogste niveau

Luka Vušković is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Kroatië. De 18-jarige maakte indruk dit seizoen en mag in juni mogelijk zijn debuut maken in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Tsjechië.

Vušković speelde dit seizoen 35 wedstrijden voor Westerlo en scoorde 7 keer. Voor een verdediger van 18 jaar is dat dus zeer opvallend. De Kroatische bondscoach Zlatko Dalić gelooft duidelijk in Vušković en gaf hem een plaats in de selectie. De Kroatische trainer is volgens Gazet van Antwerpen alvast lyrisch over het nieuwe talent van Kroatië. “Vušković heeft met zijn goede seizoen in België zijn eerste selectie verdiend. Dit is voor hem een mooie kans om van de sfeer rond het A-elftal te proeven en een motivatie om op dezelfde manier te blijven werken”, aldus Dalić. Als Vušković in juni mag invallen, wordt hij een van de jongste Kroatische spelers ooit die debuteert. Alleen Alen Halilović was jonger bij zijn eerste wedstrijd voor Kroatië. Ook deze Kemphanen werden opgeroepen Niet alleen Vušković moet langer spelen. Ook zijn ploegmaats Griffin Yow (Verenigde Staten) en Josimar Alcocer (Costa Rica) zitten in de voorselectie voor de Gold Cup in juni.