Real Madrid neemt afscheid van een van de grootste spelers in zijn geschiedenis: "Moment dat ik nooit wilde meemaken"

Luka Modric verlaat Real Madrid deze zomer. De 39-jarige Kroaat maakte het nieuws op donderdag zelf bekend.

Luka Modric heeft donderdag zijn afscheid aangekondigd bij Real Madrid. De centrale middenvelder vertrekt na 13 jaar en 28 collectieve prijzen bij Los Blancos.

In de zomer van 2012 verliet hij Tottenham om bij Real, dat toen 35 miljoen euro voor hem betaalde, te tekenen. Via Instagram maakte hij zijn beslissing bekend.

"Het is zover. Het moment dat ik nooit wilde komen, maar dat is voetbal, en in het leven heeft alles een begin en een einde... Zaterdag speel ik mijn laatste wedstrijd in het Santiago Bernabéu", klinkt het.

Dat wordt dus thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Thibaut Courtois zal getuige zijn van het afscheid. Hij zal er wel nog bij zijn op het WK voor clubs.

"Met een vol hart vertrekken. Vol trots, dankbaarheid en onvergetelijke herinneringen. En ook al ga ik na het WK club dit shirt niet meer dragen op het veld, ik blijf altijd fan van Madrid", klinkt het nog.