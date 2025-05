Dan toch een akkoord? Waalse clubs zetten licht op groen voor afschaffing playoffs

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Witte rook in zicht? ACFF, de Waalse tegenhanger van Voetbal Vlaanderen, heeft het licht op groen gezet voor het nieuwe competitieformat en daarbij horende afschaffing van de playoffs.

Het heetste hangijzer van de voorbije maanden is misschien wel het afschaffen van de playoffs. De formatswijziging heeft al heel wat voeten in de aarde gehad, maar lijkt er nu eindelijk toch door te komen.

Voetbal Vlaanderen gaf enkele maanden geleden al haar akkoord. Haar Waalse tegenhanger was minder happig om in te stemmen, vooral door de verankering van beloftenploegen in de Challenger Pro League.

Woensdagmiddag kwam dan toch het bericht dat het ACFF haar akkoord geeft voor de hervorming, meldt La Dernière Heure. Geen dag te vroeg, want de tijd dringt om het nieuwe format effectief in voegen te laten gaan. De deadline voor reglementswijzigingen ligt op 1 juli.

Het gaat om een principesakkoord. Het ACFF wil graag nog bepaalde twistpunten bespreken met de Profliga. Dit om te voorkomen dat in de toekomst ploegen niet naar de rechtbank kunnen stappen tijdens een seizoen.

Volgend seizoen spelen we sowieso nog met playoffs. Als alles op tijd rond geraakt, zal het seizoen

2026-2027 het eerste zijn zonder nacompetitie. Een klassieke competitie met 18 ploegen en 34 speeldagen, wie aan het eind eerst staat, is kampioen.