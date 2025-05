Nicky Hayen toont duidelijke voorkeur: de ene mag blijven, de andere moet vertrekken

Het middenveld van Club Brugge is dit seizoen al veel besproken geweest. Geen betere driehoek dan Onyedika-Jashari-Vanaken... Indien fit spelen die zowat alles, maar er lopen er nog twee rond die heel wat minder speelminuten kregen. Al is hun situatie wel helemaal anders.

Met Hugo Vetlesen en Casper Nielsen heeft blauw-zwart twee invallers waar heel wat JPL-clubs een nier voor zouden willen verkopen om hen in huis te hebben. Nielsen werd tijdens zijn periode bij Union SG zelfs landelijk bejubeld voor zijn voetbalintelligentie en onaflatelijke inzet.

Drie jaar later blijft er van die reputatie niet veel meer over omdat hij heel weinig aan spelen toekomt. Bovenvermeld drietal is 'untouchable' en Nielsen kreeg dit seizoen amper 501 minuten in de reguliere competitie. In de Champions' Play-offs zelfs maar 20. Toen de enkel van Vanaken opspeelde kregen Meijer en Jutgla zelfs de voorkeur om in te vallen.

Hayen haalde een nieuwe positie uit zijn koker

Dat staat in schril contrast met Vetlesen, die in de play-offs weer helemaal boven water kwam. Eerst als vervanger van de geschorste Onyedika tegen Gent, daarna als verrassende rechtsbuiten door de afwezigheid van Talbi. Hij kreeg de voorkeur op Skoras op die voor hem ongewone positie.

Nicky Hayen gebruikte hem dit seizoen als eerste invaller op het middenveld, maar heeft duidelijk nog vertrouwen in zijn kwaliteiten. Club betaalde dan ook 7,75 miljoen aan Bodo/Glmt en hij is nog maar 25 jaar. En daar ligt het verschil in toekomst tussen Vetlesen en Nielsen. De Noor heeft nog een hoge marktwaarde terwijl Nielsen met zijn 31 niet meer zal stijgen.

Minstens twee nieuwe middenvelders

De Deen gaat deze zomer ook zijn laatste contractjaar in en de kans is klein dat hij nog een contractverlenging krijgt. Club gaat sowieso op zoek naar twee nieuwe middenvelders. Onyedika vertrekt immers zo goed als zeker en ze willen klaar staan als er een niet te weigeren bod op Jashari komt.

Vetlesen heeft nog steeds een toekomst in Jan Breydel, Nielsen moet deze zomer andere oorden opzoeken. Hij voelt zich echter goed in België en zou openstaan voor aanbiedingen uit de Jupiler Pro League, maar ook het buitenland blijft natuurlijk een optie.

Voor Nielsen, waar Club ook 7,5 miljoen voor betaalde aan Union loopt zijn periode bij blauw-zwart op zijn einde. Ze hopen op een deftige transfersom, maar gezien zijn contractsituatie en al gevorderde voetballeeftijd zal dat ook niet meer in de buurt komen van wat ze ooit betaalden...