"De roes is voorbij": Paul Gheysens geeft iets toe en spreekt over toekomst van Antwerp

Antwerp gaat zoals verwacht een fikse lening aan om de nieuwe Tribune 2 op te bouwen. Om dat allemaal te kunnen bekostigen, klopten ze aan bij een Brits hefboomfonds. Paul Gheysens heeft de zaak nu ook weten te bevestigen.

Voor de bouw van tribune 2 zou The Great Old zo'n 12,5 miljoen euro willen lenen. Mogelijk zouden er ook nog enkele extra miljoenen geleend zijn om ook een aantal andere uitgaven te financieren.

Hefboomfonds

De club wil binnen afzienbare tijd zelfvoorzienend worden, zodat ze niet meer moeten rekenen op het geld van sterke man Paul Gheysens. Die heeft nu ook in zijn kaarten laten kijken over de toekomst van hem bij stamnummer 1.

“Alles is goed onderhandeld in het belang van de club. We hebben al geld van Fasanara opgenomen en ook al geld terugbetaald. Alles hangt samen met de transfermarkt en welke deal we wanneer kunnen doen", aldus Gheysens in gesprek met Het Nieuwsblad.

100% Belgisch

Volgens de sterke man van Antwerp zijn er genoeg goede spelers die geld kunnen opleveren en zo ziet hij ook bij de jeugd spelers van topkwaliteit - zelfs bij de U15 en U16 onder meer. Rest de vraag: wat met de toekomst van Gheysens bij de club?

"Met respect, maar er zat nog veel vet in onze organisatie. De roes waarin we verkeerden, is voorbij. Tot nader order blijft Antwerp honderd procent Belgisch. Al kun je nooit uitsluiten dat er een interessant buitenlands overnamebod komt."