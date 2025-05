Goed nieuws voor Dender: Sterkhouder tekent contract tot 2027

Dender kende een succesvolle terugkeer naar de Jupiler Pro League. Hoewel velen dachten dat ze het moeilijk gingen krijgen, zorgde Vincent Euvrard voor een stevige prestatie door de promovendus te verzekeren van het behoud.

Er waren verschillende jongens die een fijne ontdekking bleken bij Dender. Denk maar aan Scheidler, Goncalves, Nsimba (hoewel die laatste al iets bekender was bij het grote publiek), ... Ook Roman Kvet speelde een puik seizoen en ziet dat nu bekroon worden met een verlengd verblijf bij Dender.

Kvet kwam afgelopen zomer op huurbasis over van het Tsjechische Viktoria Pilzen. Na een productief seizoen, Kvet kwam zeven keer tot scoren, heeft Dender beslist om de aankoopoptie in de overeenkomst te lichten.

Kvet blijft dus bij Dender voetballen en tekent een contract voor twee seizoenen. De Tsjech mag volgend seizoen opnieuw proberen om Dender in de Jupiler Pro League te houden. Afgelopen seizoen kwam hij in totaal tot 38 optredens. Daar kan komend weekend nog een 39e exemplaar bijkomen.

Want Dender speelt komende zaterdag nog thuis tegen KV Mechelen. Hoewel er niets meer op het spel staat, Charleroi is namelijk al zeker van winst in de Europe Playoffs, zal Dender met een positief gevoel hun terugkeer op het hoogste niveau willen afsluiten.

In die Europe Playoffs staat Dender voorlopig vierde. Bij winst kan het nog over Malinwa springen naar de derde plaats. KV Mechelen kan op zijn beurt nog tweede worden, ten koste van Westerlo.