De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst

Na 50 wedstrijden als hoofdtrainer van Bayern behoort Vincent Kompany tot de trainers met het hoogste gemiddelde punten per wedstrijd in de geschiedenis van de Bundesliga.

De voormalige Rode Duivel heeft een gemiddelde van 2,52 punten per wedstrijd volgens DAZN. Dat gemiddelde is gelijk aan dat van Pep Guardiola toen hij aan het hoofd stond bij Bayern. De Spaanse trainer telde echter 102 wedstrijden op zijn conto.

Hansi Flick staat op de derde plaats. Na 58 wedstrijden aan het hoofd van Bayern, toonde hij een gemiddelde van 2,45 punten per wedstrijd. Op de vierde plaats vinden we Carlo Ancelotti, met een gemiddelde van 2,38 punten per wedstrijd na 40 ontmoetingen.

Alleen een coach die niet aan het hoofd van Bayern stond

De enige coach die in de top 5 stond en Bayern niet heeft gecoacht, is Xabi Alonso. De huidige trainer van Real Madrid heeft een gemiddelde van 2,17 punten per wedstrijd na 94 Bundesliga-wedstrijden met Bayer Leverkusen.

Deze cijfers bewijzen nogmaals dat Vincent Kompany hoe dan ook een naam maakt bij Bayern München. Als men hem die vraag stelt, zal hij nog zeggen dat deze statistieken hem weinig uitmaken, maar één ding is duidelijk: ze bestaan.



Bayern München is zondag begonnen aan de tweede helft van het seizoen met een nieuwe overwinning. Bayern München heeft met 8-1 gewonnen tegen Wolfsburg. De mannen van Vincent Kompany zijn dit seizoen nog ongeslagen in de Duitse competitie en blijven indruk maken.