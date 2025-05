De keuze lijkt gemaakt: Antwerp-sterkhouder Tjaronn Chery heeft de knoop doorgehakt

Tjaronn Chery, de 36-jarige aanvallende middenvelder van Antwerp, staat op het punt terug te keren naar NEC, de club waar hij begin 2024 al een succesvolle huurperiode kende. Ondanks interesse van FC Twente, waar hij zijn jeugdopleiding genoot, lijkt Chery te kiezen voor een terugkeer naar Nijmegen.

Antwerp, dat hem destijds transfervrij oppikte, kan nu mogelijk nog een transfersom ontvangen voor de routinier. Tijdens zijn eerdere periode bij NEC maakte Chery indruk met zes doelpunten en vier assists in achttien wedstrijden.

Hij speelde er een sleutelrol in het behalen van de zesde plaats in de Eredivisie en het bereiken van de bekerfinale. Zijn tijdelijke terugkeer naar Nederland kwam toen ook voort uit familiale overwegingen, waarbij de gezondheid van zijn zoontje centraal stond.

Bij Antwerp tekende Chery een contract tot medio 2026 en kende hij een productief seizoen met 18 doelpunten en negen assists in alle competities. Toch gaf hij eerder al aan dat hij zich graag zou settelen en eventueel zijn carrière bij Antwerp wilde afsluiten, op voorwaarde dat hij een extra seizoen zou mogen blijven.

De interesse van NEC komt op een moment waarop Chery’s toekomst in Antwerpen allesbehalve zeker lijkt. Hoewel zijn sportieve waarde onbetwist is, zou de club bereid zijn om mee te werken aan een transfer, zeker gezien het feit dat het nu nog financieel rendement kan halen uit de transfervrije komst van Chery.

Officieel is er nog niets bevestigd, maar volgens onze info trekt de club uit Nijmegen aan het langste eind. Daar lijkt ook heel snel duidelijkheid over te komen. Hij stond ook in de belangstelling van Twente, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding kreeg, maar NEC spreekt hem meer aan. Pittig detail: de twee clubs strijden nog onderling voor Europees voetbal.