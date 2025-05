Verrassend! KV Kortrijk wil belangrijke pion bij Club Brugge wegkapen en wil er meteen hun hoofdtrainer van maken

KV Kortrijk is nog maar net gedegradeerd en zag trainer Bernd Storck al naar Cercle Brugge vertrekken. Voor het komend seizoen in de Challenger Pro League willen ze bij Club Brugge aankloppen om er hun hoofdtrainer te halen.

In de zoektocht ,naar een nieuwe trainer komt één naam steeds nadrukkelijker naar voren: Michiel Jonckheere, momenteel assistent-trainer bij Club Brugge, weet Het Nieuwsblad. De 35-jarige Jonckheere, zelf ex-speler van zowel KV Kortrijk als KV Oostende, werkt al anderhalf jaar als rechterhand van Nicky Hayen bij Club Brugge.

Zijn werk in Brugge wordt fel gewaardeerd: hij stond onlangs nog op de shortlist om T1 van Club NXT te worden. Vooral zijn inbreng op het vlak van stilstaande fases en de organisatie van de defensie springt in het oog.

Hoewel er nog geen officiële bevestiging is over een overstap naar Kortrijk, zou Jonckheere wel degelijk benaderd zijn. Verwacht wordt dat hij nog tot na de laatste speeldag van Club Brugge aan boord blijft, aangezien blauw-zwart nog meedoet voor de landstitel.

Jonckheere heeft ook ervaring als interim-T1. Zo leidde hij Club Brugge vorig seizoen in de beslissende titelmatch tegen Cercle Brugge, toen Nicky Hayen geschorst was. Zijn snelle opmars als trainer is opmerkelijk: nog geen twee jaar geleden coachte hij de U18 van Club Brugge, nu lonkt een eerste job als hoofdtrainer op profniveau.

KV Kortrijk moet op zoek naar een nieuwe coach nadat Bernd Storck vorige week verrassend vertrok naar Cercle Brugge. Zijn vertrek kwam hard aan: ondanks de degradatie had hij het vuur teruggebracht in het team. Met Jonckheere hopen ‘de Kerels’ nu een jonge, frisse kracht binnen te halen met een verleden bij de club.

De sportieve leiding bij Kortrijk is inmiddels ook gewijzigd. Pieter Eecloo is niet langer CEO Sports na de degradatie. Zijn opvolger, Nils Vanneste - ex-KV Oostende - trekt nu aan de touwtjes en kwam via zijn eerdere passage bij de Kustboys opnieuw in contact met Jonckheere. Een hereniging lijkt aanstaande.