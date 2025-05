📷 Totaal onverwacht! Grote, langverwachte aankondiging van Dries Mertens is een feit

Heel de wereld zit te wachten op groot nieuws van Dries Mertens. En daar is het dan eindelijk ook, maar totaal anders dan verwacht.

Een beker en een landstitel in Turkije met Galatasaray. Dat was het nieuws dat er vorige week te rapen was over Dries Mertens. Dat brengt het totaal op vier prijzen in drie jaar tijd.

Maar eigenlijk wachten we al een tijdje op wat anders over de ex-Rode Duivel. Of hij er nog een jaartje bij doet of de schoenen aan de haak hangt na dit seizoen.

Dat nieuws werd vandaag misschien al verwacht, maar er kwam echter een andere aankondiging. Dries en zijn vrouw Kat Kerkhofs verwachten een tweede kindje.

Ciro, die ondertussen drie jaar oud is, krijgt er nog een zusje bij, zo laat Kat Kerkhofs op sociale media weten. “Een Turks kampioenschap met een babymeisje gemaakt in Turkije”, schrijft ze.

Ze poseert samen met Dries en Ciro in het lege stadion van Galatasaray, enkele uren na het behalen van de landstitel. En daarop is haar buikje al heel goed te zien. Proficiat!