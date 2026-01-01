DONE DEAL: lekker nieuwjaarscadeau voor Hoefkens en Odoi

NAC Breda heeft werk op de plank in 2026. Het moet degradatie uit de Eredivisie zien te voorkomen. Daartoe hebben ze nu met André Ayew een ervaren speler in huis gehaald om voor doelpunten te zorgen. Hij maakte meteen indruk met zijn testen, ook al was hij al eventjes transfervrij.

"In de strijd om handhaving in de VriendenLoterij Eredivisie heeft NAC met André Ayew (36) een nieuwe voorhoedespeler aan de selectie toegevoegd. De ervaren Frans-Ghanese spits tekent tot het einde van het lopende seizoen, met een cluboptie voor nog een seizoen in Bredase loondienst."

André Ayew is blij met zijn transfer naar Breda: “Ik ben iemand die enorm van uitdagingen houdt, zowel persoonlijk als in teamverband. Dat vind ik hier bij NAC. Ik wil er alles aan doen om de club en mijn teamgenoten te helpen."

"We bevinden ons in een situatie waarin alleen handhaving in de Eredivisie telt. Daarin is het mentale aspect misschien wel het allerbelangrijkste. Samen met onze supporters moeten wij deze strijd in de tweede seizoenshelft vol aangaan", klinkt het op de webstek van NAC.

Specifieke kwaliteiten van André Ayew

Ook Technisch Directeur Peter Maas geeft duiding aan de komst van Ayew. “André wil NAC graag helpen in de strijd om lijfsbehoud. Dat is uit onze gesprekken heel duidelijk geworden. We zitten met NAC nu in een moeilijke positie."





"Ook Ayew heeft in zijn carrière voor hete vuren gestaan. Hij is een echte sportman die goed voor zichzelf zorgt. Wij denken dat hij met zijn ervaring en specifieke kwaliteiten juist nu van waarde kan zijn voor NAC", klinkt het.