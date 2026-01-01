De volgende strijd van de Belgische voetbalbond? Een speler die schittert bij Roberto Martinez

Het dossier rond spelers met een dubbele nationaliteit heeft de voorbije maanden veel discussie uitgelokt. De volgende naam die centraal kan komen te staan, is die van Diego Rodrigues, een 20‑jarige Belg-Portugees.

Na het verlies van grote talenten die jarenlang deel uitmaakten van de Belgische jeugdploegen, zoals Konstantinos Karetsas en Chemsdine Talbi, heeft de bond zijn aanpak herbekeken. Onder impuls van Vincent Mannaert kiezen de verantwoordelijken nu voor een veel actievere strategie dan vroeger.

Het plan is om ook te praten met spelers die al jaren voor andere nationale jeugdploegen uitkomen, zoals recent gebeurde met Diego Moreira. Een andere Belg-Portugees zou nu de volgende kunnen zijn op de lijst.

Een van de revelaties van 2025

De jonge Diego Rodrigues, een 20‑jarige middenvelder van Braga, klopt niet langer op de deur maar lijkt hem al open te duwen. Met een schitterend doelpunt tegen Celta Vigo in de voorbereiding overtuigde hij zijn trainer en krijgt hij steeds meer speelminuten. De clubleiding liet hem bovendien bijtekenen tot 2030. De video die daarbij werd gemaakt, waarin hij met een diamant wordt vergeleken, zegt genoeg over het vertrouwen dat men in hem heeft.

Que golaço de Diego Rodrigues 😱pic.twitter.com/hmuSsOQAK0 — B24 (@B24PT) July 19, 2025

Rodrigues werd geboren en groeide op in Portugal. Hij werd opgeleid bij Vitória Guimarães en Braga, en maakte inmiddels deel uit van de A-kern van de Arcebispos (de bijnaam van Sporting Braga). Hij blijft er indruk maken. Zijn vader is een Belg, Ronaldo Rodrigues, zelf ook voetballer en actief geweest bij Waregem, die België verliet om zijn carrière in Portugal voort te zetten.





Diego Rodrigues heeft dus beide sportnationaliteiten. Tot nu toe bleef hij Portugal trouw, in november speelde hij nog voor de Portugese U21. De Belgische bond heeft zich ongetwijfeld al geïnformeerd over zijn situatie, maar zal bijzonder overtuigend moeten zijn om hem ooit voor de Rode Duivels te laten uitkomen.