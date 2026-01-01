Eerste match van het jaar al achter de rug ... met ex-speler Gent, Antwerp en Beveren

Het is 2026, dames en heren. Net zoals alle jaren wordt er ook in het nieuwe jaar gevoetbald. De eerste match van het jaar is zelfs al achter de rug. En zoals elk jaar houden we u daarvan uiteraard op de hoogte: er zijn nog zekerheden.

In het mannenvoetbal werd al om 5 uur Belgische tijd gespeeld in Nieuw-Zeeland. De eerste match van het jaar was er zo eentje tussen Auckland en de Newcastle Jets in de Australische A-League. Op die manier kwam er ook meteen een Belg in actie in de eerste match van het jaar.

De eerste match van het jaar werd in Nieuw-Zeeland gespeeld

Bij Auckland vinden we namelijk ene Louis Verstraete, de middenvelder met een verleden bij Beveren, Gent en Antwerp onder meer. Hij mocht aantreden in de topper in de A-League in Australië en speelde de hele wedstrijd.

Auckland stond op kop in de rangschikking, terwijl de Newcastle Jets ook een van de topploegen in het land is. Het team van Louis Verstraete deed dan ook geen goede zaak in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar.

Louis Verstraete & co met 1-3 onderuit tegen Newcastle Jets

Het ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Newcastle. Lachlan Rose maakte al na vijf minuten de 0-1 en in blessuretijd kon hij het orgelpunt zetten op de eerste match. Randall had snel 1-1 gemaakt en na de 1-2 van Dobson moest Newcastle nochtans 70 minuten met een man minder spelen na rood voor Cooper.



Van die numerieke meerderheid maakte Auckland geen gebruik. Door de nederlaag kunnen ze Sydney FC binnen enkele dagen over zich heen zien komen in de stand. Verstraete gaf een dikke maand geleden nog aan na dit seizoen terug te willen keren naar Europa.