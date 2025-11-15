Ex-speler Gent, Antwerp en Beveren maakt grote sier in Australië en maakt wens bekend

Louis Verstraete is een man die al heel veel heeft meegemaakt in zijn carrière. Momenteel maakt hij het mooie weer bij Auckland FC in de Australische A-League. Vorig seizoen werd hij met dat team zelfs winnaar van de reguliere competitie.

Louis Verstraete speelde tot september 2024 enkel in ons land. Het jeugdproduct van KAA Gent kwam verder ook uit voor Antwerp, Oostende en Waasland-Beveren. Bij dat laatste team vertrok hij in 2024 naar de andere kant van de wereld.

Louis Verstraete plots 18.000 kilometer van huis

Om er te tekenen bij Auckland FC, een topclub uit Nieuw-Zeeland dat uitkomt in de Australische A-League en daar ook wel de pannen van het dak speelt de laatste jaren, zoveel is duidelijk.

Begin dit jaar speelde Verstraete mee in de allereerste wedstrijd van het nieuwe jaar, enkele maanden later won zijn team de reguliere competitie in Australië. En ook dit seizoen is Auckland FC goed bezig en ook Verstraete kon al scoren en een assist geven.

De avonturier in Louis Verstraete

“Het is om en bij de 18.000 kilometer van Gent. De meeste jongens die hier spelen, dromen van een carrière in Europa. Bij mij is het omgekeerd. Mijn carrière bij Beveren liep af en Auckland kwam met een sportief mooi voorstel”, aldus Verstraete tegen Buck FM.

“Het land sprak mij ook wel aan. Verder dan Antwerp had ik nog nooit van huis gespeeld, dus ik wist niet dat ik een avonturier was. Het sprak tot de verbeelding, ook met de uitwedstrijden in Australië.” Verstraete wil na dit seizoen terugkeren naar Europa.