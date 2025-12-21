SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

Lorenz Lomme
| 1 reacties
SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

SK Beveren leek zaterdag in de problemen te zitten tegen Beerschot, maar met een straffe terugkeer hield het de punten toch thuis. De Waaslanders schrijven zo een nieuw hoofdstuk in een al indrukwekkend seizoen.

Beveren werd in het openingskwartier twee keer koud gepakt door Vula. De Beerschot-spits stuurde zijn ploeg met een dubbele voorsprong naar de kleedkamer, maar de thuisploeg stak daar de koppen eens goed bij elkaar.

Een owngoal van Plat was de start van een indrukwekkende remonte op de Freethiel. Jordanov (Beerschot) kreeg daarna rood en Godeau benutte dat numerieke overwicht meteen met de 2-2. Maar Beveren wilde meer.

Margaritha en Slegers zorgen voor 4-2

Margaritha trapte de thuisfans eerst naar het delirium met een heerlijke goal, waarna Slegers de boeken helemaal toe deed met de 4-2. Een lastige avond kreeg zo een feestelijk einde voor Beveren. Coach Marink Reedijk was er echter gerust op, zelfs bij een 0-2-tussenstand.

"We waren kwetsbaar in de openingsfase", vertelt de Nederlander aan Het Laatste Nieuws, "maar we schoten niet in paniek. Er viel nog 75 minuten te spelen. Het geloof in eigen kunnen bleef groot – we gingen vol vertrouwen op zoek naar de aansluitingstreffer."


"In de kleedkamer zag ik geen terneergeslagen groep, integendeel zelfs. Ik stuurde wat bij, maar de basis zat goed", weet Reedijk, die de complimenten niet spaart voor zijn ploeg. "Wat deze groep nu flikt, is ongezien. Die ongeslagen reeks, die vechtersmentaliteit, de collegialiteit van bankzitters naar starters toe en omgekeerd… een dikke pluim."

