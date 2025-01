Eerste match van het jaar achter de rug ... met ex-speler Gent, Antwerp en Beveren

Het is 2025, dames en heren. Net zoals alle jaren wordt er ook in het nieuwe jaar gevoetbald. De eerste match van het jaar is zelfs al achter de rug. En zoals elk jaar houden we u daarvan uiteraard op de hoogte.

In het mannenvoetbal werd al om 5 uur Belgische tijd gespeeld in Antigua & Barbuda, maar dat ligt in de Caraïben dus werd de match plaatselijke tijd gewoon nog gespeeld op 31 december.

En dus moesten we naar het Oosten. De eerste match van het jaar was er zo eentje tussen Auckland en Melbourny Victory. Op die manier kwam er ook meteen een Belg in actie in de eerste match van het jaar.

Scoreloos gelijkspel

Bij Auckland vinden we namelijk ene Louis Verstraete, de middenvelder met een verleden bij Beveren, Gent en Antwerp onder meer. Hij mocht aantreden in de topper in de A-League in Australië.

Auckland stond op kop in de rangschikking, terwijl Melbourne Victory een van de topploegen in het land is. De kloof tussen beiden ploegen was vijf punten en dat bleef ook zo na de match.

De beide teams raakten namelijk niet verder dan een scoreloos gelijkspel. Op die manier doen geen van beide ploegen een echt goede zaak in het klassement van de A-League, zoveel is duidelijk.