Blijft hij bij Manchester City? 'Europese topclub droomt en informeert naar beschikbaarheid van Pep Guardiola'

AC Milan heeft een droom. De Italiaanse topclub ligt op ramkoers met Sergio Conceiçao. De naam van de eventuele opvolger klinkt héél bekend in de oren.

Sergio Conceiçao staat sinds enkele maanden aan het roer bij AC Milan. De Portugees slaagde er echter nooit in om I Rossoneri terug in de titelrace te knokken.

Volgens de Italiaanse media zullen de wegen van Milan en de coach op het einde van het seizoen dan ook scheiden. En de Italiaanse topclub droomt van een héél bekende naam als opvolger.

Heeft Pep Guardiola oren naar een Italiaanse uitdaging?

Niemand minder dan Pep Guardiola is - via een pak tussenpersonen weliswaar - gevraagd of hij een overstap naar De Laars ziet zitten. De lat ligt dus héél hoog.

Guardiola heeft een contract tot medio 2027 bij Manchester City. Het is echter verre van zeker of de coach die overeenkomst ook zal uitdienen. The Citizens geven hem alvast de vrije keuze.

Terugkeer naar Serie A

Guardiola pakte de voorbije seizoenen prijzen met FC Barcelona, Bayern München en Manchester City. In Italië was de Catalaan als coach nog niet aan de slag. Tijdens zijn actieve carrière verdedigde hij wel de kleuren van AS Roma en Brescia SFC.