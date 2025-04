Chelsea gooit roet in het eten van Genk-plannen: situatie is helemaal veranderd, zelfs voor héél binnenkort al

KRC Genk heeft al eens geopperd dat het niet slecht zou zijn als doelman Mike Penders nog een jaartje gehuurd kan worden van Chelsea, de club die eerder 20 miljoen euro voor hem betaalde maar hem nog een jaar bij de Limburgers liet. Dat plan kan evenwel zo goed als zeker naar de vuilbak.

In augustus 2024 bereikte Chelsea FC een akkoord met Genk over zijn transfer, waarbij Penders voor een bedrag van ongeveer 20 miljoen werd vastgelegd op een langdurig contract tot 2032. Als onderdeel van deze overeenkomst werd hij direct terugverhuurd aan Genk voor het seizoen 2024-2025, om meer ervaring op te doen in de Jupiler Pro League.

Chelsea doelmannenprobleem

Ondanks dat hij het seizoen als doublure van Hendrik Van Crombrugge begon, is Penders intussen zeker van zijn plaats tussen de Limburgse doelpalen. Genk, dat een gooi doet naar de landstitel, hoopte voor volgend seizoen ook nog een deal te kunnen maken met de Londenaren, maar de situatie daar onder de lat is intussen schrijnend geworden.

Chelsea kampt immers met een nijpend doelmannenprobleem. De Engelse club lijkt komende zomer afscheid te nemen van Robert Sánchez, die met zijn blunders kostbare punten liet liggen. En ook Filip Jörgensen maakte geen onvergetelijke indruk. Tegelijk presteerde Djordje Petrovic uitstekend in de Ligue 1 (Strassbourg), maar is de clubleiding op zoek naar extra concurrentie onder de lat.

Zijn kans op WK voor Clubs?

Dat zet de deur plots open voor Mike Penders. De 19-jarige Belg zijn prestaties bleven niet onopgemerkt. In twaalf wedstrijden voor het eerste elftal hield hij zes keer de nul en blonk hij uit met sterke reflexen en goede positionering.

Chelsea gelooft in het potentieel van Penders, die niet geïntimideerd lijkt door de concurrentie. Hij maakte al duidelijk dat hij zich klaar voelt om te strijden voor speelminuten op Stamford Bridge. De kans dat hij nog een seizoen bij Genk blijft, lijkt daardoor steeds kleiner te worden. Hij zou zelfs al bij de Chelsea-selectie kunnen aansluiten voor het WK voor Clubs, waar Chelsea zowel Petrovic als Penders wil uittesten.

Voor Genk is dat slecht nieuws. De club hoopte nog een seizoen te kunnen bouwen met Penders als toekomstige nummer één, maar zal nu mogelijk versneld op zoek moeten naar een alternatief. Zeker omdat Hendrik Van Crombrugge, de huidige titularis, niet de jongste meer is.

Strasbourg evidenter dan Genk

Chelsea zou er ook voor kunnen kiezen om Penders opnieuw te verhuren, maar dan bijvoorbeeld aan een club als Strasbourg, waarmee het nauwe banden heeft. Die optie lijkt aantrekkelijker dan hem opnieuw naar Genk te sturen.

Wat zeker is: Penders wordt door Chelsea gezien als een belangrijke pion voor de toekomst. Zijn statistieken – 3,53 verwachte goals verhinderd in slechts 12 wedstrijden – bewijzen dat hij het verschil kan maken. Dat is precies wat Chelsea nu nodig heeft.

Het volgende hoofdstuk in Penders’ carrière lijkt dus sneller te beginnen dan verwacht. Of hij volgend seizoen de strijd aangaat in Londen of elders ervaring opdoet, zal afhangen van het plan van Chelsea. Maar Genk zal zich stilaan moeten verzoenen met een afscheid.