Het akkoord is er zelfs al eventjes: Thibaut Courtois gaat nieuw contract tekenen bij Real Madrid

Thibaut Courtois gaat een nieuw contract tekenen bij Real Madrid. De krijtlijnen voor de verlenging zijn reeds getekend. Florentino Perez wil zijn sterkhouder absoluut niet zien vertrekken.

Het contract van Thibaut Courtois bij Real Madrid loopt medio 2026 af. In voetbaltermen: De Koninklijke moet komende zomer een beslissing nemen over de 32-jarige doelman.

Die beslissing is echter al héél lang genomen. Florentino Perez denkt er zelfs niet aan om Courtois te vervangen door een andere goalie. Onze landgenoot is nog steeds één van de beste - en misschien wel de nummer één - doelmannen ter wereld.

Akkoord... is er eigenlijk al

De formele besprekingen moeten nog van start gaan, maar het akkoord is er eigenlijk al. Ook onze landgenoot wil bij Real Madrid blijven en hoopt er zelfs zijn carrière af te sluiten.

Courtois is anno 2025 nog steeds één van de absolute sterkhouders bij De Koninklijke. Het was San Tibu die met enkele puike reddingen de Champions League-droom nog even levend houdt.

Géén discussie

En dan zal hij ook de komende seizoenen blijven doen… Alles en iedereen in het Estadio Santiago Bernabeu beseft dat. En Courtois zelf ook.