Gekocht om door te verkopen? Standard-speler genoemd in de Ligue 1, bod zal moeilijk te weigeren zijn

Ilay Camara werd door Standard gekocht na zijn uitleenbeurt door RWDM, ondanks financiële problemen bij Sclessin. De reden is natuurlijk omdat de Senegalees een stap richting het buitenland kan zetten en de Rouches zo net geld kunnen verdienen aan Camara.

Ilay Camara is dit seizoen één van de de beste spelers van Standard gebleken. De Luikse supporters waren dan ook verheugd toen de club bekendmaakte dat het de aankoopoptie van 1,8 miljoen euro had geactiveerd. Een koopje voor een veelbelovende speler met een marktwaarde van 4 miljoen euro.

Veel waarnemers hadden echter al het vermoeden dat deze aankoop is gedaan met het oog op een onmiddellijke doorverkoop. De financiën van Standard zijn op zijn zachtst gezegd niet bijster positief en een miljoenenverkoop zou zeer welgekomen zijn voor de clubkas.

Er werd al snel gesproken over een mogelijke piste die naar Club Brugge leidde. Maar de laatste weken zijn die geruchten stilgevallen. De komst van een nieuwe sportieve directie, met Marc Wilmots aan het roer, kan hierin verandering hebben gebracht.

Jeunes Footeux, een Frans medium dat gespecialiseerd is in het volgen van jonge talenten en de transfermarkt, beweert dat Stade Rennais nauwlettend naar Ilay Camara kijkt. De Bretoense club is op zoek naar een nieuwe flankspeler en het goede seizoen van de Rouches-speler heeft hun aandacht getrokken.

Het hoeft niet te verbazen dat Standard een uitstekende onderhandelingspositie heeft: Camara heeft een contract tot 2029, is onlangs Senegalees international geworden en zal zelf niet aandringen op een vertrek. Interessant detail: de Rouches-flankspeler wordt vertegenwoordigd door hetzelfde agentschap als de coach van Rennes, Habib Beye. Een agentschap dat trouwens ook de belangen van Karel Geraerts behartigt.