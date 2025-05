Dan moeten Union, Club Brugge, Genk, Anderlecht en Charleroi de Europese wei in en dit zijn mogelijke tegenstanders

De Jupiler Pro League zit er helemaal op. Het laatste Europese ticket is ondertussen verdeeld. Charleroi mag net als Anderlecht, Genk, Club Brugge en Union SG Europa in. En daarbij weten we ondertussen toch al heel wat meer.

Union SG: League Phase Champions League

Als kampioen mag Union SG rechtstreeks naar de competitiefase van de Champions League. De loting voor deze competitie vindt plaats op 28 augustus.

Club Brugge: derde voorronde Champions League

Club Brugge komt als reekshoofd in de derde voorronde van de Champions League terecht. Daar kan het Fenerbahçe of Nice treffen, terwijl ook Salzburg, Plzen, Panathinaikos, Servette en Brann Bergen opties zijn vanuit de tweede voorronde.

De loting vindt plaats op 21 juli. Als blauw-zwart naar de vierde en laatste voorronde weet te raken, zijn ze ook daarin reekshoofd. Naast de eerdere ploegen komen dan ook Feyenoord en Glasgow Rangers als mogelijke tegenstanders in de potten terecht. Verliezen ze? Dan volgt de poulefase van de Europa League.

KRC Genk: play-offs Europa League

KRC Genk komt als derde in de competitie uit in de play-offronde van de Europa League. De loting daarvan is voorzien op 4 augustus. Normaliter zijn ze daarin geen reekshoofd.

Mogelijke tegenstanders zijn Braga, Dynamo Kiev, Lech Poznan of PAOK. Sowieso mag het nog naar de League Phase van de Conference League als het verkeerd zou lopen.

RSC Anderlecht: tweede voorronde Europa League

RSC Anderlecht is vierde en speelt de tweede voorronde van de Europa League. Mogelijke tegenstanders zijn FC Utrecht, Banik Ostrava of Hibernian. De loting is op 18 juni voorzien.

In de volgende rondes zijn ze ook sowieso reekshoofd - in tegenstelling tot Genk. Riga, Malmö en Panathinaikos zouden bij de zwaarste tegenstanders kunnen zijn.

Charleroi: tweede voorronde Conference League

De winnaar mag naar de tweede voorronde van de Conference League, met loting op 18 juni. Charleroi is in voorronde twee en drie zeker reekshoofd, in de play-offs is dat nog niet helemaal duidelijk. Fiorentina en AZ zijn bij de lastigste ploegen in de voorrondes.