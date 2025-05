Anthony Moris op weg naar de Ligue 1? Luxemburger in de running om vertrekkende eerste doelman te vervangen

Antony Moris was afgelopen seizoen één van de absolute sterkhouders bij Union. Mede door zijn sterke prestaties behaalden de Brusselaars een eerste landstitel in 90 jaar. Of Moris ook volgend seizoen in België voetbalt, is nog maar de vraag. Er is namelijk interesse uit Frankrijk.

Na enkele seizoenen te proberen is het Union eindelijk gelukt. Afgelopen zondag hebben ze zichzelf tot kampioen van België gekroond. Dat deden ze door een 3-1 overwinning te behalen in hun laatste thuiswedstrijd tegen AA Gent. Zoals elk jaar zal het afwachten zijn wie blijft en wie vertrekt bij Union. Eén van de oudgedienden zou in het tussenseizoen zelfs het Dudenpark kunnen verlaten. Enkele clubs uit de Ligue 1 tonen interesse in de Luxemburger. Eerder kon u al lezen dat RC Lens geïnteresseerd is in Moris. Maar nu zou ook OGC Nice de doelman van Union willen inlijven. Dat meldt Het Nieuwsblad. Bij Nice lijkt de Pool Marcin Bulka te vertrekken en de Zuid-Fransen hebben Moris op de shortlist gezet moest er een nieuwe doelman nodig zijn. Nice kende een prima seizoen in de Ligue 1 en eindigde vierde. Daardoor mag het zich proberen te kwalificeren voor de Champions League. Het stroomt in vanaf de derde voorronde en moet dus voorbij twee tegenstanders om ook effectief te mogen aantreden op het kampioenenbal. Voor het tot een transfer kan komen, zal Nice dus eerst Bulka moeten verkopen. Union staat dit seizoen ook sterker in zijn schoenen dan voorgaande jaren. De zekerheid van Champions League-deelname is een pluspunt die het heeft ten opzichte van veel geïnteresseerde teams. Zo kan het enkele sterkhouders misschien wel overtuigen van minstens één seizoen langer te blijven.