Marc Coucke is bijzonder kritisch en geeft duidelijke boodschap af: "Zo kunnen we niet verder"

Voor het eerst in lange tijd heeft Marc Coucke zich publiekelijk uitgesproken over de sportieve situatie bij RSC Anderlecht. In het VTM-programma Bar Goens gaf de eigenaar van de club toe dat de teleurstelling groot is en dat er dringend werk aan de winkel is.

Zijn boodschap was duidelijk: de huidige koers volstaat niet om Anderlecht terug naar de top te brengen. De club sloot het seizoen af op een ontgoochelende vierde plaats en verloor bovendien de bekerfinale. Hoewel paars-wit zich alsnog wist te plaatsen voor Europees voetbal, komt dat volgens Coucke vooral door de sterke prestaties eind 2024. "Maar 2025 was niet goed", klonk het. "We kunnen niet blijven verderdoen op deze manier."

Coucke spaarde zijn woorden niet. "De teleurstelling bij de fans is volledig terecht", gaf hij toe. "Als je ziet hoe we het afgelopen halfjaar gepresteerd hebben, dan begrijp ik hun frustratie. Iedereen spreekt over continuïteit, maar continuïteit op een verkeerde weg heeft geen zin."

De sfeer rond de club is explosief. De fans lijken op het punt van revolte te staan en roepen al langer om een drastische hervorming van de spelerskern. Dat beseft Coucke maar al te goed: "Er is écht veel werk aan de winkel. De zondag waarop Club Brugge kampioen werd, was voor ons verschrikkelijk."

Binnen de club zijn er inmiddels duidelijke lijnen getrokken. Wouter Vandenhaute stapt weg uit het sportieve en laat de beslissingen voortaan aan Tim Borguet en Olivier Renard. Maar ook Coucke maakt duidelijk dat er bovenaan niet op de lauweren gerust kan worden.

"We moeten met een nieuwe dynamiek naar volgend seizoen kijken", besluit Coucke. "De lat moet opnieuw hoger. Dit was Anderlecht-onwaardig." De toon is gezet. Nu rest het afwachten of daden de woorden zullen volgen.