Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

Club Brugge bereidt zich voor op een drukke wintertransferperiode. De titelambities van blauw-zwart zorgen ervoor dat de club zoekt naar opportuniteiten, vooral in de aanval.

De grootste behoefte ligt voorlopig niet diep in de spits, maar op de flanken. Mamadou Diakhon en Shandre Campbell konden tot nu toe niet overtuigen als alternatief voor Carlos Forbs en Christos Tzolis. Verschillende namen circuleren, met Djeidi Gassama van Rangers als recentste optie.

Toch blijft de discussie rond het scorend vermogen in de spits actueel. Romeo Vermant en Nicolo Tresoldi staan elk op acht doelpunten, wat sommigen te weinig vinden voor een club die meedoet om de titel. Een echte afmaker lijkt te ontbreken, al is dat intern geen punt van zorg.

Club Brugge gaat niet op zoek naar een nieuwe spits

Ivan Leko bevestigde dat standpunt nogmaals: "Nee, want we hebben genoeg spitsen", zei hij aan DAZN. "Iedereen moet kunnen scoren en kansen creëren. Dus zeker niet." Een nieuwe nummer 9 staat voorlopig dus niet bovenaan de prioriteitenlijst.

Het doelpuntengewicht wil Club liever breed verdelen. In de eerste seizoenshelft lukte dat uitstekend, met Hans Vanaken die ook acht keer scoorde. Christos Tzolis stak er met elf goals bovenuit als topschutter van de ploeg.

De focus van de wintermercato zal dus vooral op de flanken liggen, terwijl de spitsen vertrouwen krijgen. Club Brugge mikt op een uitgebalanceerd aanvalsspel, waarin meerdere spelers hun stempel kunnen drukken.



