Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

Cedric Hatenboer maakt deze winter de overstap naar Telstar. De middenvelder, die niet meer meeging op de winterstage van Anderlecht, wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend.

De situatie bij Anderlecht was voor Hatenboer uitzichtloos geworden. Binnen de ploeg leek hij zijn plaats niet meer te vinden, en ook bij de jonge spelersgroep genoot hij niet bepaald populariteit, schrijft Het Nieuwsblad.

Een groot struikelblok was een clausule in zijn contract. Die bepaalde dat hij niet verplicht was om met de RSCA Futures mee te spelen. Toen dit uitlekte, zorgde het voor verbazing en frustratie bij zijn teamgenoten.

Dat Hatenboer niet wilde spelen voor de Futures zorgde voor onbegrip

Binnen de club probeerde men nog het tij te keren. Hatenboer werd aangespoord om zich te bewijzen bij de U23, zoals enkele spelers, onder wie Cvetkovic, dat ook deden. Helaas sloeg dit niet aan.

Het besluit om hem uit te lenen kwam dan ook niet als een verrassing. Anderlecht wilde hem de kans geven om op een andere plek weer ritme en vertrouwen op te doen.


Bij Telstar krijgt Hatenboer nu de mogelijkheid om zich opnieuw te tonen, weg van de druk en de interne spanningen in het Lotto Park. Telstar heeft een aankoopoptie, maar zou niet de financiële mogelijkheden hebben om die te lichten. Waarschijnlijk staat hij in de zomer dus terug in Neerpede.

