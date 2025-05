Wauw! Dit hallucinant bedrag hoopt Antwerp op te halen met vier uitgaande transfers

Antwerp sluit het seizoen af met een laatste kans op een Europees ticket. Tegen Charleroi kan de Great Old zich plaatsen voor de tweede voorronde van de Conference League. Sportief is dat belangrijk voor de clubstatus, financieel des te meer.

In het hoofdtoernooi valt namelijk tot 7,6 miljoen euro te verdienen, exclusief bonussen voor overwinningen en gelijke spelen. De weg naar die inkomsten is echter lang: Antwerp moet drie voorrondes overleven om de lucratieve League Phase te bereiken. De inkomsten in de voorrondes zelf zijn beperkt, maar vanaf kwalificatie begint de kassa te rinkelen.

Dat geld is broodnodig. De club leende recent miljoenen bij het Britse hefboomfonds Fasanara Capital, wat een extra financiële druk met zich meebrengt. Tegelijk verwacht men op de Bosuil elk seizoen Europees voetbal te halen. Niet alleen voor de prestige, maar ook omdat het helpt om spelers te overtuigen en hun marktwaarde op te krikken.

Ook de fans zien Europees voetbal als een must. Na een moeilijk seizoen zijn de verwachtingen hoog, zeker nu de abonnementstarieven opnieuw stijgen, weet HLN.

Maar zelfs als het niet lukt via het veld, hoopt Antwerp deze zomer alsnog financiële ademruimte te creëren via uitgaande transfers. Jong talent als Senne Lammens, Mahamadou Doumbia en Zeno Van den Bosch kan de club serieuze bedragen opleveren. Ook Michel-Ange Balikwisha staat in de etalage.

In totaal mikt de club op meer dan 40 miljoen euro aan uitgaande transfers. Dat bedrag moet niet alleen dienen om de lening terug te betalen, maar ook om deze keer effectief te investeren in nieuwe aanwinsten. Aangezien dure contracten van Alderweireld en Janssen mogelijk wegvallen, komt er extra ruimte vrij om de kern te versterken.