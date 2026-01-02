Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV
PSV trekt binnenkort op winterstage. Noah Fernandez is van de partij, maar nog twee andere Belgen zullen zich mogen bewijzen bij de Eindhovenaren.

Sinds zijn eerste optreden in de competitie tegen Zwolle begin oktober leverde Noah Fernandez ook zijn eerste assist af bij het eerste elftal.

Hij deed dat in de Nederlandse beker tegen GVVV, een club uit de Nederlandse derde klasse. PSV lijkt hard te geloven in de middenvelder, die bij de Belgische U17 voetbalt.

Ook Nicolas Verkooijen en Jordy Bawuah mogen mee

Ook Nicolas Verkooijen (19) gaat mee op de stage van PSV. Die vertrok op jonge leeftijd naar Willem II en vervolgens naar PSV, maar is ondertussen een vertrouwd gezicht bij het tweede elftal van de Eindhovenaren.

Last but not least gaat ook Jordy Bawuah in extremis mee. Onze jonge landgenoot vervangt Dele Thomas, die ziek is. Dat meldt PSV nog op X.

Zo kleurt PSV weer wat Belgischer, terwijl ook Ajax de kaart van jonge Belgen trekt. Jorthy Mokio, Rayane Bounida en Mika Godts maken er deel uit van de A-kern.

