Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

Ook dit seizoen maken heel wat Belgen het mooie weer in het buitenland. In de Premier League draaien er verschillende landgenoten mee aan de top. Eén daarvan wordt nu bewierookt door zijn coach.

Zo is er Youri Tielemans, die steeds belangrijker lijkt te worden bij Aston Villa. Onze landgenoot strooit er met fantastische passes en had een belangrijk aandeel in de twaalf opeenvolgende zeges van de Villans.

Daarnaast is er Leandro Trosssard, die Tielemans versloeg met Arsenal (4-1) en een hoofdrol vertolkte in die wedstrijd. De Limburger was goed voor 1 goal en 1 assist en klokt zo voorlopig af op 6 goals en 5 assists in alle competities.

Mikel Arteta strooit met lof voor Trossard

"Hij is zeer consistent en zeer stabiel", citeert Sporza Arsenal-coach Mikel Arteta. "Trossard is al elk seizoen een niveau omhoog gegaan. Hij is zo'n intelligente speler, die het echt wil."

"Ik denk dat hij zijn rol heeft gevonden", gaat Arteta verder. "Hij is ook matuurder en zijn vertrouwen is groter. Hij is een speler die magische momenten kan creëren en is heel belangrijk voor ons."



"We zijn heel blij met hem en ik denk dat hij hier heel gelukkig is", klonk het nog. Trossard heeft een contract tot midden 2027 bij Arsenal, waar hij duidelijk een gewaardeerde kracht is.