Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

Lorenz Lomme
| Reageer
Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ook dit seizoen maken heel wat Belgen het mooie weer in het buitenland. In de Premier League draaien er verschillende landgenoten mee aan de top. Eén daarvan wordt nu bewierookt door zijn coach.

Zo is er Youri Tielemans, die steeds belangrijker lijkt te worden bij Aston Villa. Onze landgenoot strooit er met fantastische passes en had een belangrijk aandeel in de twaalf opeenvolgende zeges van de Villans.

Daarnaast is er Leandro Trosssard, die Tielemans versloeg met Arsenal (4-1) en een hoofdrol vertolkte in die wedstrijd. De Limburger was goed voor 1 goal en 1 assist en klokt zo voorlopig af op 6 goals en 5 assists in alle competities.

Mikel Arteta strooit met lof voor Trossard

"Hij is zeer consistent en zeer stabiel", citeert Sporza Arsenal-coach Mikel Arteta. "Trossard is al elk seizoen een niveau omhoog gegaan. Hij is zo'n intelligente speler, die het echt wil."

"Ik denk dat hij zijn rol heeft gevonden", gaat Arteta verder. "Hij is ook matuurder en zijn vertrouwen is groter. Hij is een speler die magische momenten kan creëren en is heel belangrijk voor ons."


"We zijn heel blij met hem en ik denk dat hij hier heel gelukkig is", klonk het nog. Trossard heeft een contract tot midden 2027 bij Arsenal, waar hij duidelijk een gewaardeerde kracht is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Bournemouth - Arsenal live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (03/01).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Bournemouth
Leandro Trossard
Mikel Arteta

Meer nieuws

Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

17:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Bruno - Bretelle - Praet

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Bruno - Bretelle - Praet

16:30
Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

16:30
'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

16:00
Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

15:30
La Louvière wuift middenvelder officieel uit

La Louvière wuift middenvelder officieel uit

15:00
'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

14:20
2
Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

14:00
KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

13:30
Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

13:02
'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

12:46
4
Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

12:20
1
Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

12:00
2
De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig Analyse

De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig

11:40
6
Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

11:20
'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

11:00
1
'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

10:40
5
'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

10:20
'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

10:00
12
Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

09:40
3
'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

09:20
4
DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

09:00
Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

08:40
1
Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

08:20
Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

08:00
'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

07:40
Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

07:20
Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

06:30
Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

07:00
'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

21:20
2
'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

23:00
Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

22:30
Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

21:40
'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

22:00
7
'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

21:00
1
'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

20:21
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 19
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-2 Everton Everton
Burnley Burnley 1-3 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 2-2 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 2-2 Bournemouth Bournemouth
Arsenal Arsenal 4-1 Aston Villa Aston Villa
Manchester United Manchester United 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 1-1 Fulham Fulham
Liverpool FC Liverpool FC 0-0 Leeds United Leeds United
Sunderland Sunderland 0-0 Manchester City Manchester City
Brentford Brentford 0-0 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro' Sv1978 Sv1978 over Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer Aernout Van Lindt Aernout Van Lindt over Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier' William Wallace William Wallace over 'Club Brugge versterkt zich met speler van Atlético Madrid' Limfizzkit Limfizzkit over De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Club Brugge neemt twee jonkies mee op winterstage' RememberLierse RememberLierse over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst Gambin0 Gambin0 over 'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved