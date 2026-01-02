KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

Net als de andere eersteklassers zal KV Mechelen zich klaarstomen voor deel twee van het seizoen 2025/26. Maar net na de jaarwisseling krijgen de Maneblussers nu zeer slecht nieuws.

Zo maakt de club op Facebook het overlijden bekend van Pascal Verhaegen, die jarenlang de buschauffeur was van KVM.

Verhaeghen werkte voor de eerste ploeg, maar was ook actief voor de damesploeg en verschillende jeugdploegen van KVM. Hij is overleden "na een korte maar hevige ziekte".

Frank Lagast betuigt zijn medeleven

Frank Lagast, de CEO van KVM, betuigt zijn medeleven. "Onze gedachten en deelneming gaan uit naar zijn familie, geliefden en vrienden. Pascal was, na bijna 10 jaar chauffeur een hecht deel van onze familie."

"We begonnen vrijwel samen aan 'onze rit'...", voegt coach Fred Vanderbiest toe. "We zullen Pascal herinneren als ons 'vaderke' die zorg droeg voor de bus én auto's van spelers en staff."

"Old school chauffeur die geen GPS of Waze nodig had . Wat wel? Simpel, een doos met wat Haribo snoepjes was voldoende om iedereen veilig op de bestemming te krijgen."



