'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

KRC Genk blijft een van de grote talentenfabrieken in ons land. De Limburgers brengen regelmatig grote talenten voort; een daarvan lijkt nu op weg naar de uitgang.

Kos Karetsas is het laatste grote talent dat helemaal doorgebroken is in Limburg. De 18-jarige middenvelder is uitgegroied tot een sterkhouder en mag dromen van de Europese top.

Ook Luca Oyen werd ooit een heel grote toekomst voorspeld. De ondertussen 22-jarige aanvaller stroomde vanuit de jeugd door naar het eerste elftal, maar kon door blessureleed nooit helemaal doorbreken.

Oyen liep tijdens zijn carrière al verschillende zware blessures op aan de knie en verdween daarna naar de achtergrond. Dit seizoen speelt hij voor Jong Genk in de Challenger Pro League en kwam hij nog niet in actie voor de eerste ploeg.

Oyen op weg naar Heerenveen

Oyen lijkt nu op weg naar Nederland. Het Nieuwsblad schrijft dat Heerenveen hem wil binnenhalen. De speler zou vandaag al zijn medische testen afleggen bij de club uit Friesland.



Daarna zou Oyen meteen zijn handtekening zetten voor een definitieve transfer. De speler had nog een contract tot midden 2027 bij Genk.