'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'

Lorenz Lomme
| Reageer
'Luca Oyen verruilt Genk voor deze Nederlandse club'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk blijft een van de grote talentenfabrieken in ons land. De Limburgers brengen regelmatig grote talenten voort; een daarvan lijkt nu op weg naar de uitgang.

Kos Karetsas is het laatste grote talent dat helemaal doorgebroken is in Limburg. De 18-jarige middenvelder is uitgegroied tot een sterkhouder en mag dromen van de Europese top.

Ook Luca Oyen werd ooit een heel grote toekomst voorspeld. De ondertussen 22-jarige aanvaller stroomde vanuit de jeugd door naar het eerste elftal, maar kon door blessureleed nooit helemaal doorbreken.

Oyen liep tijdens zijn carrière al verschillende zware blessures op aan de knie en verdween daarna naar de achtergrond. Dit seizoen speelt hij voor Jong Genk in de Challenger Pro League en kwam hij nog niet in actie voor de eerste ploeg.

Oyen op weg naar Heerenveen

Oyen lijkt nu op weg naar Nederland. Het Nieuwsblad schrijft dat Heerenveen hem wil binnenhalen. De speler zou vandaag al zijn medische testen afleggen bij de club uit Friesland.


Daarna zou Oyen meteen zijn handtekening zetten voor een definitieve transfer. De speler had nog een contract tot midden 2027 bij Genk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Heerenveen
KRC Genk
Luca Oyen

Meer nieuws

Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

Dubbele mokerslag voor Zulte Waregem: duo zes en acht weken out

17:20
Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

Deze Rode Duivel maakt indruk op zijn coach: "Hij is zo'n intelligente speler"

17:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Bruno - Bretelle - Praet

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Bruno - Bretelle - Praet

16:30
Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

Na het ontslag van Frédéric Frans: RWDM doet het seizoen uit met deze coach

16:30
Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

Naast Noah Fernandez krijgen nog twee jonge Belgen de kans om zich te bewijzen bij PSV

15:30
La Louvière wuift middenvelder officieel uit

La Louvière wuift middenvelder officieel uit

15:00
KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

KV Mechelen in een diepe rouw na triest overlijden

13:30
'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

14:20
2
Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

14:00
Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

13:02
'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

12:46
4
Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

Keert ex-speler Cercle Brugge en Antwerp terug naar België? "Bij een goed bod ..."

12:20
1
De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig Analyse

De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig

11:40
6
Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

Karetsas verovert harten in Europa: Genk mag dromen van historische transfer

07:20
Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier'

12:00
2
'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

'Ferme knauw in strijd tegen degradatie: sterkhouder staat op vertrekken'

11:00
1
'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

'Na 209 minuten: Antwerp wil zomeraanwinst alweer dumpen'

10:40
5
Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

Onderzoek bij FIFA naar pestgedrag? Club Brugge op de loer voor 'man van 30 miljoen euro'

11:20
'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

'Anderlecht mikt hoog en gaat concurrentie aan met Liverpool en Barcelona'

10:20
'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler'

09:20
4
DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

DONE DEAL: ex-speler van onder meer Genk, Gent, Antwerp en Beveren zet nieuwe stap in trainerscarrière

09:00
'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar'

10:00
12
Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst

09:40
3
Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

Ook na beslissing CEPANI blijft de angst bij de profclubs er goed inzitten: dit is de timing

08:40
1
Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

Vanhaezebrouck opnieuw coach of zelfs bondscoach?

08:00
Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

Waar gaat uw favoriete ploeg op stage deze winter? Het overzicht

08:20
'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

'Ismael Saibari (ex-Genk) mag mikken op toptransfer naar LaLiga'

07:40
Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

Franky Van der Elst onder de indruk van Club Brugge: "Ik vond dat heel straf bedacht"

07:00
Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

Premier League: Manchester City en Jérémy Doku lopen meteen averij op in 2026

06:30
Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

Bounida geniet na van doorbraakjaar: "Het was bijzonder toen ik het voor het eerst zag"

22:30
'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

'PSG denkt aan verdediger van 45 miljoen van Club Brugge-killer'

23:00
'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

'Ruilt Noa Lang Napoli in voor deze Champions League-club?'

22:00
7
'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

'Sterkhouder Sint-Truiden in verband gebracht met LaLiga-club'

21:00
1
Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

Sebastiaan Bornauw viert basisdebuut en houdt met Leeds Liverpool in bedwang

21:40
'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

'Kompany ziet meubelstuk van Bayern mogelijk naar Arsenal trekken'

21:20
2
'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

'Deze Antwerp-flop kostte in totaal 10 miljoen euro'

20:21
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Meteen ongeziene deal? 'Liverpool wil wintertransfer bij Club Brugge voor bijna 50 miljoen euro' Sv1978 Sv1978 over Ook de schuld van malaise met DAZN: clubs kunnen gewoon niet anders meer Aernout Van Lindt Aernout Van Lindt over Nieuwe topdeal op komst? 'Club Brugge heeft nieuw goudhaantje in het vizier' William Wallace William Wallace over 'Club Brugge versterkt zich met speler van Atlético Madrid' Limfizzkit Limfizzkit over De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Club Brugge neemt twee jonkies mee op winterstage' RememberLierse RememberLierse over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Op een keerpunt in carrière? Dennis Praet staat voor belangrijke beslissing over toekomst Gambin0 Gambin0 over 'KAA Gent heeft opvallend alternatief op het oog voor Westerlo-speler' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved