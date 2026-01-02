'Club Brugge wil zich versterken met speler van Atlético Madrid'

Club Brugge trekt naar het Spaanse Marbella om zich voor te bereiden op de rest van het seizoen. Het Brugse bestuur is ondertussen bezig met wat er mogelijk is op de transfermarkt. Een doelman lijkt een van de prioriteiten.

Op die mercato wordt Club Brugge nu door Mundo Deportivo gelinkt aan Horatiu Moldovan. Dat is een 27-jarige Roemeense doelman die momenteel onder contract staat bij Atlético Madrid.

Atlético leent de doelman echter tot het einde van het seizoen uit aan Real Oviedo, maar ook daar komt hij niet vaak in het stuk voor. Hij kwam slechts één keer in actie, in de Copa del Rey.

Club Brugge wil hem een reddingsboei toewerpen

Club Brugge lijkt Moldovan nu een reddingsboei te willen toewerpen. Blauw-zwart zou volgens het genoemde medium al aan het onderhandelen zijn met de doelman over een overgang. Die gesprekken zouden bovendien vergevorderd zijn.

Het zou gaan om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie. Als de transfer erdoor komt, dan kan de speler al voor 5 januari voorgesteld worden. Enkele geïnteresseerde Poolse clubs zouden wel nog roet in het eten kunnen gooien.



Club Brugge zag Simon Mignolet en Nordin jackers dit seizoen beiden al geblesseerd uitvallen. Derde keeper Dani van den Heuvel moest daardoor inspringen, maar Club lijkt nu in te grijpen met nakende komst van Moldovan.