Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage

Lorenz Lomme
Tegen deze club speelt Beerschot een oefenduel op winterstage
Beerschot start als nummer drie aan 2026 in de Challenger Pro League. De Mannekes trekken naar Spanje om zich voor te bereiden op het vervolg van het seizoen en zullen er één oefenduel afwerken.

Beerschot moet KV Kortrijk en koploper SK Beveren voorlopig laten gaan aan de kop van het klassement. Toch willen ze in Antwerpen de promotiestrijd nog volop aangaan en hun ticket afdwingen via de Promotion Play-Offs.

Dat lijkt momenteel de meest waarschijnlijke optie. Beerschot zal zich daarvoor klaarstomen op een winterstage in Spanje, weet Het Nieuwsblad. Mo Messoudi en co trekken naar de Pinatar Arena in Murcia.

Oefenduel tegen een Zwitserse ploeg

Beerschot traint op zaterdag eerst nog op Belgische bodem, maar vertrekt zondag en zal zijn stage op 9 januari afsluiten met een oefenduel. De tegenstander wordt Yverdon FC, de nummer drie uit de Zwitserse tweede klasse.

Op transfervlak weet Het Nieuwsblad dat het voorlopig kalm blijft bij Beerschot, maar de krant herhaalt de concrete interesse voor de Zuid-Afrikaanse spits Siviwe Magidigidi.


Beerschot hervat de competitie op 18 januari. Het neemt het dan thuis op tegen Olympic Charleroi, de voorlaatste in de stand.

