'Beerschot wil toeslaan op de mercato maar botst op zeer lastig probleem'

De promotiestrijd in de Challenger Pro League belooft opnieuw razend spannend te worden. Beerschot wil zich tijdens de winter duidelijk nog versterken.

De promotiestrijd in de Challenger Pro League zal dit seizoen opnieuw heel spannend worden. SK Beveren en KV Kortrijk gaan vol voor de rechtstreekse promotie terwijl er via Promotion Play-offs nog een ticket kan worden uitgedeeld.

Tijdens de wintermercato zullen de clubs zich nog versterken om vol voor de promotie te gaan. Beerschot maakt er duidelijk al actief werk van.

Beerschot kijkt richting Zuid-Afrika voor extra scorend vermogen

Volgens Het Nieuwsblad hebben de Kielse Ratten hun oog laten vallen op Siviwe Magidigidi, een 20-jarige centrumspits. Momenteel is hij actief bij Siwelele FC in Zuid-Afrika.

Beerschot zou hem al een tijdje op het oog hebben en deed ondertussen een bod op de aanvaller. Helemaal vlot verloopt het echter niet.



Siwelele wil voorlopig niet meewerken aan een transfer. De Zuid-Afrikaan is een vaste waarde bij zijn club, waar hij sinds deze zomer speelt. In 12 wedstrijden was hij goed voor vier doelpunten.