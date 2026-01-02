Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen

Sergio Ramos verrast en wil LaLiga-club kopen
Sergio Ramos zit sinds zijn vertrek bij het Mexicaanse Monterrey zonder club. Maar de Spanjaard zou nu samen met een groep investeerders een bod hebben uitgebracht op FC Sevilla, de club waar hij zijn carrière begon.

Ramos is een legende van Real Madrid en Spanje, waarvoor hij 180 interlands speelde. Hij werd opgeleid bij FC Sevilla, de club waar hij zijn profdebuut maakte.

De 39-jarige verdediger tekende in 2025 voor Monterrey, maar daar is hij sinds 1 januari een vrije speler. Daardoor heeft hij blijkbaar tijd voor andere zaken in het voetbal.

Sergio Ramos wil Sevilla kopen

Volgens verschillende Spaanse media, waaronder Cadena Ser en Cope, zou Ramos samen met een groep investeerders een bod hebben uitgebracht om FC Sevilla over te nemen, dat momenteel in grote financiële moeilijkheden verkeert. Dat bod zou momenteel ook het hoogste zijn.

De Andalusische club, die voor 15% in handen is van 777 Partners, heeft volgens voorzitter José Maria del Nido Carrasco een schuld van 66 miljoen euro. Twee jaar geleden bedroeg dat nog 203 miljoen euro.


Ramos investeerde al in San Fernando CD, maar zou nu alle aandelen van FC Sevilla willen kopen en zou zijn bod al hebben ingediend bij de huidige aandeelhouders, nadat Amerikaanse investeerders zich vorige week terugtrokken.

