'Club Brugge neemt deze twee jonkies mee op winterstage'

Club Brugge sloot 2025 goed af met een zege op het veld van KRC Genk. Tijdens de winterbreak zal blauw-zwart zich onder de Spaanse zon in Marbella voorbereiden op deel twee van het seizoen. Twee jonkies maken tijdens die stage hun opwachting.

Club Brugge maakte een woelig eindejaar door met het vertrek van Nicky Hayen en de verrassende komst van Ivan Leko. Maar de rust keerde snel terug in Brugge dankzij een goede reeks.

Club verloor zijn eerste wedstrijd onder Leko van Arsenal in de Champions League, maar boekte daarna 9 op 9 in de competitie. Het won van Dender (1-5), KAA Gent (2-1) en KRC Genk (3-5).

Biwisu en Tian Nai Koren mee op stage

In 2026 willen de Bruggelingen op dat elan verdergaan en misschien kunnen ze dat wel doen met de inbreng van enkele jonkies. Het Laatste Nieuws weet alvast dat Jesse Bisiwu en Tian Nai Koren mee afreizen naar de Costa del Sol.

Voor Bisiwu is dat niet echt een verrassing, omdat hij ook afgelopen zomer van de partij was op de stage in Londen. De jeugdinternational staat te boek als een toptalent en wordt naar verluidt gevolgd door FC Barcelona.



De aanwezigheid van Tian Nai Koren is verrassender. De 16-jarige Sloveen kwam afgelopen zomer over van NK Maribor voor 1,2 miljoen euro en liet al mooie dingen zien bij Club NXT. Daarvoor wordt hij nu dus beloond.