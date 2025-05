Crisisoverleg op Bosuil na zware teleurstelling tegen Charleroi: rolt kop van Ulderink?

Rolt er na de nieuwe teleurstelling voor The Great Old een nieuwe kop in de Jupiler Pro League? Bij Antwerp zou er crisisoverleg zijn tussen het bestuur en coach Ulderink na de 1-2 nederlaag tegen Charleroi.

Royal Antwerp was aan het begin van het seizoen behoorlijk ambitieus, maar ondanks de redelijke transferperiode stelde het teleur door slechts als vijfde te eindigen in de Champions' Play-offs. Zware teleurstelling voor Standard Donderdagavond speelden de Great Olds de barrages van de Europe Play-offs tegen Sporting Charleroi en hadden ze nog kans om hun seizoen te redden door te winnen en zich te kwalificeren voor de tweede voorronde van de Conference League. Uiteindelijk waren het de Zebra's die na een spannende strijd wonnen. Een nieuwe grote tegenslag voor stamnummer 1 en hun coach Andries Ulderink, die het duidelijk niet beter heeft gedaan dan zijn voorganger Jonas De Roeck. Crisisoverleg Hoewel er al weken over zijn toekomst wordt gesproken, verscheen de coach van Antwerp na de wedstrijd, zoals gebruikelijk, niet voor de microfoon bij DAZN. Teleurstelling is niet de enige reden. Volgens DAZN-commentator Niko Lainé werd Andries Ulderink door de raad van bestuur van Antwerpen opgeroepen voor een crisisberaad. Zal zijn toekomst de komende uren bezegeld worden? Dat mag niet worden uitgesloten.