Beslissing in minuut 95! Antwerp pakt er net als vorig seizoen naast, De Mil loodst nummer 10 uit competitie Europa in

Nog één vraag moest in dit Belgische voetbalseizoen beantwoord worden: pakte Antwerp of Charleroi het laatste Europese ticket? Velen dachten misschien dat Antwerp dit varkentje wel zou wassen, maar Rik De Mil en zijn spelers maakten het waar op de Bosuil.

Andries Ulderink had een wit konijn uit zijn hoed getoverd voor de barrage voor het laatste Europese ticket. Vincent Janssen was in alle stilte klaargestoomd: hij maakte na meer dan een maand afwezigheid zijn comeback. Ook Jelle Bataille keerde terug in de basiself. Rik De Mil hoopte uiteraard op een verrassing op de Bosuil. Nzita, Zorgane en Bernier moesten hier mee voor zorgen.

Antwerp besefte dat een Europees ticket op het spel stond: geen studieronde dus, wel meteen de vlam in de pan. Een volley van Chery zoefde over en Balikwisha kreeg een open doelkans niet voorbij Delavallée. Na dat heftige begin was concreet doelgevaar wel minder talrijk. Janssen mikte nog vanuit een scherpe hoek op Delavallée.

Charleroi na rust plots veel gevaarlijker

De op de counter loerende Zebra's kwamen af en toe tot een doelpoging en versierden vier hoekschoppen voor rust. Echt dreigen bleek wel moeilijk. Hiervoor was het Antwerpse overwicht te groot. Charleroi had wel enkele vinnigere tegenprikken in huis net na de pauze. De vrijlopende Guiagon moest in één tijd trappen en mikte naast. Aan de overkant kon Janssen een voorzet van Bataille net niet afronden.

Dat was erg zuur voor Antwerp, want Charleroi werd steeds gevaarlijker. Heymans en Stulic werden in stelling gebracht: zij mikten prima mogelijkheden over. Charleroi leek nu met de kansen te morsen, maar even later stond de 0-1 wel op het bord. Uit een hoekschop volgde een voorzet. Invaller Alderweireld en Lammens liepen elkaar in de weg, Keita kopte via de lat de Carolo's op voorsprong.

Misser Kerk breekt Antwerp zuur op

Alderweireld verhinderde wel prima dat Bernier de 0-2 maakte. Aan de overzijde kon Janssen net niet bij de voorzet van Odoi: het was één van de laatste acties van de Nederlander. Uitgerekend zijn vervanger kon de boel nog bijna redden. Bayo maakte goed gebruik van zijn lichaam en scoorde van dichtbij de 1-1. Daarna waren Heymans en Kerk dicht bij de winnende treffer. Vooral die laatste kreeg een dot van een kans.

Antwerp zou zich de misser van Kerk enorm beklagen, want de verlengingen werden wel degelijk vermeden. Dit kwam dankzij een heerlijk nummertje van Guiagon: de Ivoriaan dribbelde in de 95ste minuut enkele Antwerpenaars voorbij en schoof de 1-2 tegen de netten. Antwerp pakt voor het tweede seizoen op rij naast Europees voetbal. De nummer 10 uit de reguliere competitie gaat wel Europa in.