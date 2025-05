Er vallen harde woorden op de Bosuil: is seizoen Antwerp mislukt? "Makkelijk om dat te zeggen" en "Ik heb gefaald"

Het analyseren van het seizoen van Antwerp gaat gepaard met harde termen als mislukking. Is het echt een mislukt seizoen? Dat wil Vincent Janssen niet gezegd hebben. Trainer Andries Ulderink neemt wel de verantwoordelijkheid op zich voor het niet halen van Europees voetbal.

Het is een hard verdict, maar zonder Europees voetbal lijkt het seizoen van Antwerp mislukt. Toch? "Het is makkelijk om dat te zeggen", wil Janssen het zo niet omschrijven. "Wat is een mislukking? Er zijn jongens die zich geweldig ontwikkeld hebben en goed hebben gespeeld. We hebben elf maanden met zijn allen hard gewerkt om iets te behalen. Uiteindelijk zijn er vijf teams die Europees spelen."

Daar is Antwerp niet bij. Aan de inzet heeft het niet gelegen, vindt Janssen. "We doen ons best. Er zijn jongens die misschien een mooie transfer gaan maken, er zijn jongens die als voetballer en als mens beter zijn geworden. Het seizoen is nu voorbij en het is niet wat we willen. Het is moeilijk om te zeggen dat het seizoen mislukt is, dat woord wil ik niet gebruiken. Ik hou niet van dat woord."

Niet het gewenste eindresultaat voor Antwerp

Die term valt duidelijk niet goed bij de Nederlandse aanvaller. "Ik wil het geen mislukking noemen. Alleen is het eindresultaat niet wat we willen. Ik zeg ook dat Europees voetbal belangrijk is voor Antwerp. Wij willen op een plek staan die Europees voetbal oplevert. Alleen wil het niet zeggen dat het een mislukking is als je het een jaar niet haalt."

Andries Ulderink gebruikt in plaats van 'mislukt' de term 'gefaald' en betrekt het op zichzelf. "Als ik het intern bekijk, is mijn terugblik op de afgelopen maanden enorm positief qua staff, spelers, scouting en jeugd. Tegen Charleroi hadden we mogelijkheden genoeg om de wedstrijd in ons voordeel te beslissen. De conclusie is wel dat ik gefaald heb in de opdracht om Europees voetbal te halen."

Ulderink ziet teleurstelling en ongeloof bij spelers

Na tien speeldagen in de Champions' Play-offs kwam het voor Antwerp plots aan op één wedstrijd. "Het was een knock-out wedstrijd. De stemming in de kleedkamer na de match was een combinatie tussen zware teleurstelling en een stukje ongeloof."