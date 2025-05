Rik De Mil maakt zich onsterfelijk in Charleroi en onthult wat de sleutel tot het succes was

Na het begroeten van de supporters en het vieren van de overwinning tegen Antwerp (1-2) in het Bosuilstadion, stond Rik De Mil opgelucht en tevreden op de persconferentie.

Ze hebben het gedaan! De Zebra's hebben hun ticket voor de tweede voorronde van de Conference League veroverd. Dit succes hebben ze mede te danken aan hun coach Rik De Mil, die het team gedurende het hele seizoen op de juiste manier heeft weten te leiden.

De coach is zich bewust van het geleverde werk: "Ik ben blij met de evolutie van deze groep. Het is ongelooflijk waar we vandaan komen. Het laat zien dat dit een hongerig team is, dat wil werken, dat verenigd is. Ik vind dat we deze overwinning verdienen."

"We hebben een lange weg afgelegd, maar dat is het goede aan dit verhaal. We hebben dit seizoen alles meegemaakt. Ik wist dat als je vorig seizoen hebt gespeeld voor de Play-downs en twee spelers hebt gewisseld om bijna met hetzelfde team van de Play-downs te spelen, het tijd kost", vervolgt hij.

Het vertrouwen van het bestuur

Het vertrouwen van de leiding van Charleroi was ook een pijler van deze kwalificatie: "Het is een seizoen met ups en downs. In moeilijke momenten hadden we een leiding die vertrouwen gaf, die zag hoe we werkten."

"En stabiliteit is alles in het voetbal", benadrukt De Mil. "De stabiliteit van de coach, van het bestuur, omdat ik altijd vasthield aan mijn voetbalfilosofie. Zelfs als we vier wedstrijden verloren. Omdat ik wist dat als we werken en individueel groeien, we het beter zullen doen. En beetje bij beetje zijn we verenigd geworden, samen, ook met de supporters."

Een verenigde groep

Een Europees ticket dat een hele groep beloont: "Dit zijn de resultaten van vandaag. Het is het werk van het hele team en de spelers natuurlijk, van iedereen. We hebben hard moeten werken en daarom ben ik erg, erg blij voor hen."

De inwoner van Eeklo wil niemand uitsluiten: "Je moet een verenigde groep creëren. Je moet werken met mensen die op de bank zitten. Je moet werken met mensen die op de tribune zitten. We hebben iedereen nodig. Dus ik werk niet alleen met de spelers op het veld, ik praat, werk op het veld met mensen die moeite hebben."

Vervolgens besprak hij het voorbeeld van Cheick Keita, doelpuntenmaker deze donderdag. "Maar natuurlijk is het ook de speler die moet werken, die moet proberen zijn plek terug te winnen. Dus, Cheick Keita, voor mij, is het symbool van eenheid in de groep. Zelfs de spelers die weinig spelen, zijn er allemaal", legt hij uit.

"Het kost tijd. Dus we hebben een zekere familie gecreëerd, een gevoel van familie waar je kunt praten, discussiëren, waar er natuurlijk moeilijke momenten zijn, maar je vindt altijd een oplossing om weer verenigd te worden. Dus, voor Cheick Keita, ben ik ook erg blij", concludeert hij.