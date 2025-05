Klasse bij Charleroi komt nu helemaal naar boven en dat laat één Antwerp-speler in het bijzonder met zware kater achter

Charleroi gaat Europa in: wie had dat kunnen denken? Het is ook gewoon dankzij de individuele klasse van bepaalde spelers dat de Carolo's dit bereikt hebben.

Het woord klasse zal niet zo snel in verband gebracht worden met één van de zogenaamd kleinere clubs uit de Jupiler Pro League. Als die een succes behalen, wordt al snel gewezen naar het collectief. Dat is ook effectief een belangrijke basis, maar bij Charleroi loopt wel wat kwaliteit rond. Kijk naar een Stulic die het doel weet staan, een zwervende Heymans die steeds in posities komt van waaruit hij dreigend kan zijn.

Daarnaast heb je dan nog spelers als Adem Zorgane, Yacine Titraoui en Parfait Guiagon. Zij bezitten allen wel een dosis individuele klasse. De heerlijke manier waarop Guiagon op de Bosuil de 1-2 maakte, is daar het beste bewijs van. Iedereen bij Antwerp was ontgoocheld, maar vooral Semm Renders had het zichtbaar zwaar met de wijze waarop de doodsteek gegeven kon worden.

🌪 | Parfait Guiagon envoie le Sporting Charleroi en Europe avec un but magnifique ! ⚫⚪ #ANTCHA pic.twitter.com/Lip8YYJR4S — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 29, 2025

Voor het 17-jarige jeugdproduct van Antwerp is het wellicht pijnlijk om zoiets te moeten meemaken. Vincent Janssen neemt het voor hem op. "Het was mij niet opgevallen dat hij het op zichzelf betrok. Als je als verdediger wordt uitgespeeld en er wordt gescoord, dan kun je naar jezelf kijken, neem ik aan. Semm is één van die jongens die een onwijs groot talent is en die de toekomst van de club is."

Renders nog belangrijk voor Antwerp

Janssen zal met zijn ervaring de jongere spelers wel inpeperen dat één moment een heel seizoen niet mag maken of kraken, ongeacht de gevolgen. "Dit is één wedstrijd in een seizoen. Die jongen gaat nog zoveel wedstrijden voor de club spelen. Hij gaat uiteindelijk een mooie stap maken. Hij is onwijs belangrijk voor de club."

Renders moet dus niet te lang stilstaan bij die pijnlijke 1-2. "Hij hoeft zich daar helemaal niets van aan te trekken." Ondertussen is Charleroi door dat doelpunt wel verzekerd van Europees voetbal. Voor de Zebra's zal het ook wel een uitdaging zijn om spelers als Guiagon te kunnen houden.