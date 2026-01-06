Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

Marlon Fossey is terug na een langdurige afwezigheid door een hamstringblessure. Hij verduidelijkt zijn toekomstplannen en zijn ambities bij Standard.

Doelstellingen met Standard

Na maanden afwezigheid wil Fossey opnieuw bijdragen aan de doelstelling om in 2026 Play‑off 1 te halen. “Angst? Nee, maar heb ik nog altijd die brandende passie? Elke dag”, vertelt hij in La Capitale. De verdediger benadrukt dat de ploeg dichter bij dat doel staat dan voorheen.

In juni vindt het WK plaats in de Verenigde Staten. Fossey geeft aan dat deelname mogelijk is wanneer hij op clubniveau presteert. “Ja, maar het wordt een uitdaging. Als ik goed speel bij Standard, heb ik een kans. Dat is het enige dat telt.”

Geen vertrek in januari

Op de vraag of een wintertransfer aan de orde is, blijft hij duidelijk. Een vertrek in januari is voor hem geen optie. Hij blijft gefocust op het huidige seizoen en de resterende wedstrijden.

Fossey heeft na dit seizoen nog één jaar contract. Over een mogelijke verlenging blijft hij voorzichtig maar positief. “Zoals ik al zei, ik wil deel uitmaken van een succesvol en strijdvaardig Standard. Voor de rest moeten speler en club hetzelfde willen, dat is alles wat ik kan zeggen.”



De verdediger richt zich volledig op zijn terugkeer in de ploeg en het behalen van de sportieve doelstellingen. Zijn boodschap blijft dat hij vertrouwen heeft in de groep en in de richting die de club uitgaat.