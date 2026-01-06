Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

Hans Vanaken blikt terug een vorige winterstage onder Ronny Deila. Hij beschrijft hoe de aanpak van de trainer invloed had op de sfeer binnen de spelersgroep.

Vrijere aanpak op stage

Vanaken geeft aan dat Deila tijdens de stage minder streng was dan andere trainers. “We moesten niet smeken om wat ontspanning onder Deila”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De spelers kregen bij vrije momenten ruimte om iets te ondernemen of iets te drinken, wat volgens hem deel uitmaakte van de manier waarop de staf werkte. En Deila had nog een goede reden. “Omdat hij en zijn assistent dat zelf ook graag deden”, voegt Vanaken er nog aan toe.

De middenvelder benadrukt dat gezamenlijke momenten buiten het veld de onderlinge band versterkten.“Als je samen iets drinkt, word je losser en praat je makkelijker over alles.” Volgens hem zorgden zulke avonden voor een hechtere groep.

Doelstellingen richting het seizoen

Vanaken verwijst naar de ambitie om opnieuw mee te strijden voor de titel. “De groep kleeft beter aan elkaar na zo’n avond.” De speler koppelt die verbondenheid aan de doelstelling om de twintigste landstitel te behalen.



In zijn terugblik maakt Vanaken ook een luchtige opmerking over de mogelijke impact van die sfeer op de resultaten. “Da’s cliché, maar ergens zal het wel kloppen.” Tot slot benadrukt hij dat de ploeg weet wat er op het spel staat. De komende maanden worden cruciaal in de strijd om de titel, waarbij de onderlinge samenhang volgens hem een rol kan spelen.