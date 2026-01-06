'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

Momenteel wordt hij verhuurd aan Torino door Napoli, maa Cyril Ngonge trekt nu ook de aandacht van Fiorentina. De Italiaanse club bestudeert momenteel het profiel van de Belgische speler en zou hem wel eens definitief in huis willen halen.

Volgens de Italiaanse mercato-expert Gianluca Di Marzio zou Fiorentina zijn naam op de lijst hebben gezet. De ploeg, momenteel 18e in de Serie A, wil deze winter hun aanvallende sector versterken en daarvoor snel schakelen.

Ngonge zit aan één doelpunt dit seizoen

De Belgische rechtervleugelspeler speelt momenteel voor Torino, waar hij wordt uitgeleend door Napoli. In het begin van het seizoen stond hij vaak in de basis, maar de Rode Duivel lijkt de laatste wedstrijden zijn basisplaats te hebben verloren en moet zich tevreden stellen met korte invalbeurten.

In 18 wedstrijden in alle competities sinds het begin van het seizoen scoorde hij één keer en gaf hij twee assists. Hij verkeert momenteel dus niet in grote vorm en hoopt zijn prestaties te verbeteren. Mogelijk kan 'andere lucht' daarbij helpen.

Uitleenperiode sneller eindigen?

Zijn uitleenperiode bij Torino vroegtijdig beëindigen om naar Fiorentina te vertrekken, zou een oplossing kunnen zijn. Het is echter nog maar de vraag wat de speler zelf precies wil en of Napoli bereid is deze verandering door te voeren. We zijn dus nog lang niet bij een afgeronde deal, maar Fiorentina volgt de Rode Duivel op de voet.

Fiorentina kent een moeilijke periode. Momenteel 18e in de Serie A, won de club onlangs hun eerste wedstrijd van het seizoen en wil ze weer omhoog klimmen. Torino staat daarentegen 11e en heeft een veelbelovende seizoenstart.