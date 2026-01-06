Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

Tijdens een botsing met Thorgan Hazard dinsdagmorgen liep Moussa N'Diaye een neusletsel op en daardoor moet hij forfait geven voor de wedstrijd tegen Sankt Gallen. Het is nog afwachten hoelang hij buiten strijd zal zijn.

Slecht nieuws voor Anderlecht op de vooravond van de vriendschappelijke wedstrijd tegen St. Gallen. Moussa N'Diaye zal niet meedoen na een incident tijdens de training. Dat zegt toch alvast Het Laatste Nieuws.

Neusbreuk voor N'Diaye

De linkerback heeft zich geblesseerd tijdens een duel tegen Thorgan Hazard. In het gezicht geraakt, moest de Senegalese verdediger naar het ziekenhuis voor onderzoeken. En de uitspraak was gevallen: hij heeft zijn neus gebroken.

Het is onmogelijk voor hem om deze wedstrijd te spelen deze week. N'Diaye zal bij de groep blijven om zijn teamgenoten te steunen. Hij zal de wedstrijd van morgen vanuit de tribunes volgen, met een neusbeschermer.

Het plan moet gewijzigd worden

Besnik Hasi zal zijn plannen voor zijn linkerkant moeten herzien. De trainer zoekt de beste optie om zijn defensie weer in balans te brengen. Nog een speler op de ziekenboeg is dan eigenlijk het laatste wat je kan hebben.



Anderlecht moet zich tijdens deze vriendschappelijke wedstrijd goed voorbereiden, want daarna treft Anderlecht volgende week in de midweek alweer KAA Gent in de Belgische Beker. Op donderdagavond kunnen ze zich plaatsen voor de halve finales.