Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

Voor het 72ste Gala van de Gouden Schoen zijn nog enkele vipplaatsen beschikbaar. Het evenement vindt zondag plaats in Silt Middelkerke.

De organisatie, Het Laatste Nieuws, meldt dat een beperkt aantal exclusieve vipformules nog kan worden besteld. De prijs bedraagt 295 euro per persoon, exclusief btw. Het pakket omvat toegang tot het volledige programma van de avond.

Verloop van het gala

Bezoekers worden ontvangen op de rode loper, die om 18.30 uur wordt geopend. Nadien volgt een walking dinner en start de officiële ceremonie om 20.30 uur. Kevin De Bruyne treedt op als eregast tijdens deze editie.

Kanshebbers bij de mannen

Het wordt een competitieve verkiezing. Verschillende spelers behoren tot de favorieten voor de trofee. De lijst omvat onder meer Hans Vanaken, Franjo Ivanovic, Adem Zorgane, Promise David, Christos Tzolis, Ardon Jashari en Noah Sadiki.

Bij de vrouwen ligt de aandacht vooral op de vraag of iemand Tessa Wullaert van een zesde bekroning kan houden. De recordinternational blijft sterke cijfers neerzetten, terwijl andere speelsters hopen op een verrassing.

Beste Belg in het Buitenland

Ook de categorie voor Belgen in buitenlandse competities krijgt veel aandacht. Jeremy Doku geldt als een belangrijke kandidaat na zijn prestaties in de Premier League. Hij lijkt dicht bij zijn eerste onderscheiding in deze rubriek.