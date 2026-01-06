Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voor het 72ste Gala van de Gouden Schoen zijn nog enkele vipplaatsen beschikbaar. Het evenement vindt zondag plaats in Silt Middelkerke.

De organisatie, Het Laatste Nieuws, meldt dat een beperkt aantal exclusieve vipformules nog kan worden besteld. De prijs bedraagt 295 euro per persoon, exclusief btw. Het pakket omvat toegang tot het volledige programma van de avond.

Verloop van het gala

Bezoekers worden ontvangen op de rode loper, die om 18.30 uur wordt geopend. Nadien volgt een walking dinner en start de officiële ceremonie om 20.30 uur. Kevin De Bruyne treedt op als eregast tijdens deze editie.

Kanshebbers bij de mannen

Het wordt een competitieve verkiezing. Verschillende spelers behoren tot de favorieten voor de trofee. De lijst omvat onder meer Hans Vanaken, Franjo Ivanovic, Adem Zorgane, Promise David, Christos Tzolis, Ardon Jashari en Noah Sadiki.

Bij de vrouwen ligt de aandacht vooral op de vraag of iemand Tessa Wullaert van een zesde bekroning kan houden. De recordinternational blijft sterke cijfers neerzetten, terwijl andere speelsters hopen op een verrassing.

Beste Belg in het Buitenland

Lees ook... Gert Verheyen weigert te stemmen voor Gouden Schoen: dit is de reden
Ook de categorie voor Belgen in buitenlandse competities krijgt veel aandacht. Jeremy Doku geldt als een belangrijke kandidaat na zijn prestaties in de Premier League. Hij lijkt dicht bij zijn eerste onderscheiding in deze rubriek.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Gert Verheyen weigert te stemmen voor Gouden Schoen: dit is de reden

Gert Verheyen weigert te stemmen voor Gouden Schoen: dit is de reden

13:00
FC Transfervrij? Deze dealtjes vallen nog snel te sluiten in de Jupiler Pro League

FC Transfervrij? Deze dealtjes vallen nog snel te sluiten in de Jupiler Pro League

07:00
Gratis over 6 maanden, goedkoop deze winter? Deze grote namen komen binnenkort vrij bij de top-6 uit JPL

Gratis over 6 maanden, goedkoop deze winter? Deze grote namen komen binnenkort vrij bij de top-6 uit JPL

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

17:40
Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

19:00
KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

18:40
Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

18:00
📷 OFFICIEEL Deze deal heeft Cercle Brugge over Dante Vanzeir gesloten

📷 OFFICIEEL Deze deal heeft Cercle Brugge over Dante Vanzeir gesloten

12:20
7
'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

17:00
1
Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

16:30
3
Felice Mazzu verklapt doel van OHL op winterstage: "Daar gaan we op trainen"

Felice Mazzu verklapt doel van OHL op winterstage: "Daar gaan we op trainen"

15:45
'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

17:40
Motivatie voor Vanaken en Mignolet, voor Alderweireld niet: "Daar zou ik nooit aan denken"

Motivatie voor Vanaken en Mignolet, voor Alderweireld niet: "Daar zou ik nooit aan denken"

10:30
3
Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden

Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden

14:00
Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg

Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg

13:45
4
Transfer naar Viktoria Plzen? Zo reageert Hrosovsky erop

Transfer naar Viktoria Plzen? Zo reageert Hrosovsky erop

13:30
Deze verrassende naam mag zich op winterstage bewijzen bij OH Leuven

Deze verrassende naam mag zich op winterstage bewijzen bij OH Leuven

13:15
Besnik Hasi krijgt op winterstage bijzonder goed nieuws te horen

Besnik Hasi krijgt op winterstage bijzonder goed nieuws te horen

12:40
Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

17:20
📷 'Medische testen vandaag gepland: Belg trekt naar Duitse tweede klasse'

📷 'Medische testen vandaag gepland: Belg trekt naar Duitse tweede klasse'

15:00
Dit moet de volgende 'chouchou' van Anderlecht worden, waarschijnlijk nog dit seizoen

Dit moet de volgende 'chouchou' van Anderlecht worden, waarschijnlijk nog dit seizoen

14:40
3
Zo ziet de winterstage van Zulte Waregem eruit

Zo ziet de winterstage van Zulte Waregem eruit

11:45
Sloeg Club Brugge deze keer de (heel dure) bal mis? Aanpassing duurt langer dan verwacht

Sloeg Club Brugge deze keer de (heel dure) bal mis? Aanpassing duurt langer dan verwacht

11:40
1
Dit is de club die Anderlecht kan verlossen van Majeed Ashimeru

Dit is de club die Anderlecht kan verlossen van Majeed Ashimeru

11:20
1
Wat scheelt er toch met Lucas Stassin? Zijn trainer legt uit hoe het zit

Wat scheelt er toch met Lucas Stassin? Zijn trainer legt uit hoe het zit

16:00
"Scheidsrechterskorps is als de maffia" - Voormalig toptrainer moet woorden intrekken

"Scheidsrechterskorps is als de maffia" - Voormalig toptrainer moet woorden intrekken

15:30
Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn

Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn

12:00
3
📷 'Man United kijkt voor terugkeer van legendarische trainer'

📷 'Man United kijkt voor terugkeer van legendarische trainer'

14:20
1
Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan

Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan

14:15
4
Speler van Club Brugge deze winter mogelijk langs achterpoortje naar de uitgang

Speler van Club Brugge deze winter mogelijk langs achterpoortje naar de uitgang

09:00
5
Goudhaantje Antwerp op de radar van buitenlandse clubs, Great Old zit in lastige positie

Goudhaantje Antwerp op de radar van buitenlandse clubs, Great Old zit in lastige positie

08:40
3
Topclubs mogen komen voor Nathan De Cat, maar Anderlecht maakt één zaak héél duidelijk

Topclubs mogen komen voor Nathan De Cat, maar Anderlecht maakt één zaak héél duidelijk

08:20
1
Hans Vanaken onthult de werkwijze van Ivan Leko en vergelijkt met zijn eerste periode

Hans Vanaken onthult de werkwijze van Ivan Leko en vergelijkt met zijn eerste periode

08:00
Franse pers en analisten moeien zich met 'geval Arthur Vermeeren' en zijn duidelijk niet blij

Franse pers en analisten moeien zich met 'geval Arthur Vermeeren' en zijn duidelijk niet blij

11:00
Hrosovsky gaat vertrekken bij Genk, Limburgers hebben zijn vervanger al gevonden

Hrosovsky gaat vertrekken bij Genk, Limburgers hebben zijn vervanger al gevonden

07:40
Het grootste probleem voor Olivier Renard bij Anderlecht in januari: deze Neerpede-boy kwijtraken

Het grootste probleem voor Olivier Renard bij Anderlecht in januari: deze Neerpede-boy kwijtraken

07:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen Geert DL Geert DL over Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila PhP PhP over Goudhaantje Antwerp op de radar van buitenlandse clubs, Great Old zit in lastige positie H.J. H.J. over Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan 1872 1872 over 'SK Beveren wil zich wapenen in titelstrijd en laat oog vallen op flankaanvaller' FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg What the Frog What the Frog over 'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit' Dirk1897 Dirk1897 over OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen' Jasperd Jasperd over Dit moet de volgende 'chouchou' van Anderlecht worden, waarschijnlijk nog dit seizoen RememberLierse RememberLierse over "Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved