Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

Zondag weten we wie de Gouden Schoen wint. Dan is er het Gala van de Gouden Schoen en kennen we de opvolger van Hans Vanaken. Als het van Ivan Leko afhangt, dan is er maar één mogelijke winnaar.

Ivan Leko is met Club Brugge op winterstage in het Spaanse Marbella. Daar wil het team de basis leggen om er in 2026 te staan en als het even kan ook opnieuw de titel te heroveren nadat vorig jaar Union SG de hoofdprijs pakte.

Wie pakt Tzolis de Gouden Schoen af?

Rest de vraag of die titel op het Gala van de Gouden Schoen ook een individuele prijs gaat opleveren voor de Brusselaars. De meeste analisten vermoeden van niet en kijken vooral naar spelers van Club Brugge als mogelijke winnaar.

Marc Degryse schuift Ardon Jashari naar voren als winnaar van de eerste ronde en kijkt naar Christos Tzolis en Hans Vanaken als eindwinnaars. Tzolis wordt ondertussen overal gezien als de grote topfavoriet en dat is ook volgens zijn coach terecht.

Ivan Leko is zeer duidelijk over wie Gouden Schoen moet winnen

"Hij is mijn nummer één, mijn nummer twee en mijn nummer drie", aldus Ivan Leko bij VTM over wie voor hem de Gouden Schoen moet winnen. "Hij is voor mij de enige kandidaat. Alleen Christos Tzolis kan de Gouden Schoen winnen."

"Na alles wat hij in 2025 heeft laten zien, zou dat alleen maar normaal zijn. Ik zou eerlijk gezegd in shock zijn als er iemand anders zou winnen. Ik heb voor veel jongens respect en voor wat ze hebben gepresteerd, maar er was er maar eentje de beste."